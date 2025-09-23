تدشين أول وحدة متكاملة لمعالجة المياه الصناعية بالمملكة في الظليل

تدشين أول وحدة متكاملة لمعالجة المياه الصناعية بالمملكة في الظليل
عمان 23 أيلول (بترا)- دشنت وزارة المياه والري اليوم الثلاثاء، أول وحدة متكاملة في المملكة لمعالجة المياه الصناعية العادمة بتقنية التصريف الصفري، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، في مقر شركة الباحة لإنتاج الصودا والكلورين في محافظة الزرقاء/الظليل، بدعم جزئي من مشروع المحافظة على المياه(WEC) الممول من الحكومة الأميركية.
وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال التدشين، إن هذا الإنجاز الوطني بالتعاون مع القطاع الصناعي يرسخ مكانة الأردن في تبني حلول صناعية مستدامة تحافظ على موارده وتعزز تنافسيته وبناء علاقة تكاملية مع القطاع الصناعي وتعزيز كفاءة الاستهلاك وتبني المصادر غير التقليدية للمياه وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة الاستخدام والمعالجة المتقدمة، تنفيذا للخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024 - 2026.
وأضاف إن هذا المشروع يعد خطوة رائدة في تعزيز جهود الإدارة المستدامة لمواردنا المائية، حيث يتيح النظام معالجة وإعادة استخدام المياه الصناعية الناتجة عن عمليات إنتاج الصودا والكلورين، وخفض استهلاك المياه العذبة وإنهاء المياه العادمة وكلف التخلص منها وتوفير استهلاك المياه العذبة لى 25 بالمئة وخفض كلف المياه بنسبة 30 بالمئة، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية وتبني التقنيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص ومشروع WEC لتحسين كفاءة استخدام المياه ودعم استدامة التنمية الاقتصادية والصناعية وتشجيع جميع القطاعات على تبني ممارسات مسؤولة في التعامل مع هذا المورد الحيوي بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات المناخ.
من جهته، أشاد رئيس غرفة صناعة الزرقاء وعضو مجلس غرفة صناعة الأردن المهندس فارس حمودة، بالصناعة المحلية وحرصها على الاستثمار في هذه التكنولوجيا الحديثة، مؤكداً مواصلة غرفة الصناعة جهودها لتعزيز تبادل الخبرات وتشجيع تبني مثل هذه التجارب الرائدة، بما يسهم في نقل المعرفة وتوسيع نطاق الاستفادة من هذا النموذج.
بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الباحة المهندس مفيد الكعود، أن الصناعة ليست إنتاجا فقط، بل مسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، وتجسيدا لنهج يقوم على الابتكار وحسن إدارة الموارد، مبينا أن هذا الإنجاز يشكل أنموذجا عمليا لإمكانات الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والاستدامة.
وأوضح أن هذه الوحدة تعالج 150مترا مكعبا يوميا لإعادة الاستفادة منها وتوفير 130 ألف دينار سنويا من كلف الانتاج.
--(بترا)
ي ع/أ م/ أ أ
23/09/2025 13:05:40
