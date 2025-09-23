تدشين أول وحدة متكاملة لمعالجة المياه الصناعية بالمملكة في الظليل

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 23 أيلول (بترا)- دشنت وزارة المياه والري اليوم الثلاثاء، أول وحدة متكاملة في المملكة لمعالجة المياه الصناعية العادمة بتقنية التصريف الصفري، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، في مقر شركة الباحة لإنتاج الصودا والكلورين في محافظة الزرقاء/الظليل، بدعم جزئي من مشروع المحافظة على المياه(WEC) الممول من الحكومة الأميركية.

وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال التدشين، إن هذا الإنجاز الوطني بالتعاون مع القطاع الصناعي يرسخ مكانة الأردن في تبني حلول صناعية مستدامة تحافظ على موارده وتعزز تنافسيته وبناء علاقة تكاملية مع القطاع الصناعي وتعزيز كفاءة الاستهلاك وتبني المصادر غير التقليدية للمياه وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة الاستخدام والمعالجة المتقدمة، تنفيذا للخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024 - 2026.

وأضاف إن هذا المشروع يعد خطوة رائدة في تعزيز جهود الإدارة المستدامة لمواردنا المائية، حيث يتيح النظام معالجة وإعادة استخدام المياه الصناعية الناتجة عن عمليات إنتاج الصودا والكلورين، وخفض استهلاك المياه العذبة وإنهاء المياه العادمة وكلف التخلص منها وتوفير استهلاك المياه العذبة لى 25 بالمئة وخفض كلف المياه بنسبة 30 بالمئة، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية وتبني التقنيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص ومشروع WEC لتحسين كفاءة استخدام المياه ودعم استدامة التنمية الاقتصادية والصناعية وتشجيع جميع القطاعات على تبني ممارسات مسؤولة في التعامل مع هذا المورد الحيوي بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات المناخ.

من جهته، أشاد رئيس غرفة صناعة الزرقاء وعضو مجلس غرفة صناعة الأردن المهندس فارس حمودة، بالصناعة المحلية وحرصها على الاستثمار في هذه التكنولوجيا الحديثة، مؤكداً مواصلة غرفة الصناعة جهودها لتعزيز تبادل الخبرات وتشجيع تبني مثل هذه التجارب الرائدة، بما يسهم في نقل المعرفة وتوسيع نطاق الاستفادة من هذا النموذج.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الباحة المهندس مفيد الكعود، أن الصناعة ليست إنتاجا فقط، بل مسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، وتجسيدا لنهج يقوم على الابتكار وحسن إدارة الموارد، مبينا أن هذا الإنجاز يشكل أنموذجا عمليا لإمكانات الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والاستدامة.

وأوضح أن هذه الوحدة تعالج 150مترا مكعبا يوميا لإعادة الاستفادة منها وتوفير 130 ألف دينار سنويا من كلف الانتاج.

