حفل للمسرح التفاعلي الدامج في الطفيلة تحت شعار دعونا لنشعر بالرضا
الطفيلة 23 أيلول (بترا) - نظمت منظمة "أراكس" وبالتعاون مع جمعية أبناء الطفيلة للتربية الخاصة/ مركز الأمل، فعاليات المسرح التفاعلي الدامج الذي جمع الصم والناطقين، في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة، ضمن مشروع "دعونا لنشعر بالرضا" بمشاركة مديرية التربية والتعليم.
وتضمنت الفعاليات التي رعاها مدير مديرية التربية والتعليم في الطفيلة الدكتور عمران اللصاصمة، بحضور رئيس جمعية أبناء الطفيلة الخيرية للتربية الخاصة عبدالله الحناقطة ومنسقي مشروع "دعونا لنشعر بالرضا" وذوي الصم، كلمات ومداخلات توعوية حول الإعاقة في الطفولة، ومشكلات النطق لدى الصم، إلى جانب العرض المسرحي التفاعلي الذي لاقى تفاعلا كبيرا من الحضور.
وبين الحناقطة، أن فقرات الحفل جاءت بغية تسليط الضوء على أهمية الدمج الإنساني لفئة الصم من خلال المسرح التفاعلي الدامج، ليجسد رؤية تربوية وفنية تهدف إلى تعزيز قيم الدمج والتنوع من خلال مشاركة طلاب من فئة الصم والناطقين في تقديم مشاهد مسرحية تفاعلية تعبر عن قضاياهم وتجاربهم وهمومهم اليومية.
وأضاف إن هذا العرض المسرحي التفاعلي يعتبر أنموذجا حيا للتكامل بين الفنون والتعليم، ورسالة واضحة بأن المسرح يمكن أن يكون مساحة للجميع حيث يعبر كل فرد عن ذاته ويشعر بالرضا والانتماء لمجتمعه ووطنه.
وأكد اللصاصمة، أهمية هذه المبادرات في ترسيخ ثقافة الدمج داخل البيئة التعليمية، مشيدا بجهود الجهات المنظمة والداعمة لهذا الحدث النوعي.
23/09/2025 13:12:04
