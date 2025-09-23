حفل للمسرح التفاعلي الدامج في الطفيلة تحت شعار دعونا لنشعر بالرضا

MENAFN - Jordan News Agency)



الطفيلة 23 أيلول (بترا) - نظمت منظمة "أراكس" وبالتعاون مع جمعية أبناء الطفيلة للتربية الخاصة/ مركز الأمل، فعاليات المسرح التفاعلي الدامج الذي جمع الصم والناطقين، في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة، ضمن مشروع "دعونا لنشعر بالرضا" بمشاركة مديرية التربية والتعليم.

وتضمنت الفعاليات التي رعاها مدير مديرية التربية والتعليم في الطفيلة الدكتور عمران اللصاصمة، بحضور رئيس جمعية أبناء الطفيلة الخيرية للتربية الخاصة عبدالله الحناقطة ومنسقي مشروع "دعونا لنشعر بالرضا" وذوي الصم، كلمات ومداخلات توعوية حول الإعاقة في الطفولة، ومشكلات النطق لدى الصم، إلى جانب العرض المسرحي التفاعلي الذي لاقى تفاعلا كبيرا من الحضور.

وبين الحناقطة، أن فقرات الحفل جاءت بغية تسليط الضوء على أهمية الدمج الإنساني لفئة الصم من خلال المسرح التفاعلي الدامج، ليجسد رؤية تربوية وفنية تهدف إلى تعزيز قيم الدمج والتنوع من خلال مشاركة طلاب من فئة الصم والناطقين في تقديم مشاهد مسرحية تفاعلية تعبر عن قضاياهم وتجاربهم وهمومهم اليومية.

وأضاف إن هذا العرض المسرحي التفاعلي يعتبر أنموذجا حيا للتكامل بين الفنون والتعليم، ورسالة واضحة بأن المسرح يمكن أن يكون مساحة للجميع حيث يعبر كل فرد عن ذاته ويشعر بالرضا والانتماء لمجتمعه ووطنه.

وأكد اللصاصمة، أهمية هذه المبادرات في ترسيخ ثقافة الدمج داخل البيئة التعليمية، مشيدا بجهود الجهات المنظمة والداعمة لهذا الحدث النوعي.

--(بترا)

س. م/أ م/ أ أ

23/09/2025 13:12:04