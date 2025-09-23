تنمية أموال الأوقاف تطلق مشروعا لرقمنة خدماتها

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 23 أيلول (بترا)- أطلقت دائرة تنمية أموال الأوقاف، مشروعا لأتمتة خدمات الدائرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بموجب اتفاقية وقعها الطرفان ،اليوم الثلاثاء.

ويهدف المشروع الذي سينفذ بالشراكة مع شركة دلتا للحاسبات الى تطوير الخدمات الإلكترونية ونظام إدارة العقارات التي تقدمها الدائرة عبر بوابتها الإلكترونية، في إطار جهود التحول الرقمي التي تشهدها مؤسسات الدولة المختلفة.

وسينفذ المشروع على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بتنفيذ 6 خدمات إلكترونية، تليها الثانية بـ 6 خدمات، وتختتم بتنفيذ 6 خدمات إضافية بما يضمن التدرج في التطبيق وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وأكد مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، أن إطلاق المشروع يأتي كخطوة استراتيجية في إطار تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمراجعين والمستثمرين.

وأشار إلى أن الأتمتة ستسهم بتقليل الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى رضا المتعاملين، لافتا الى أن المشروع يأتي انسجاما مع خريطة الطريق نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحفيز بيئة الاستثمار.

من جانبه، قال مدير التحول والتمكين الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس رامي الرواشدة، إن الوزارة حريصة على دعم مشروعات التحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة.

واكد أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة في تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل القطاعات الحيوية بما يعزز الكفاءة والسرعة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية.

وتضمنت فعاليات إطلاق المشروع عرضا لنطاق الربط مع شركاء الخدمة ،ومنهجية بناء الخدمات والإطار الزمني والفرص والتحديات.

وحضر فعاليات الإطلاق المسؤولون من الجانبين وضباط ارتباط مشروعات التحول الرقمي في الدائرة والفريق الفني من الوزارة المعني بمتابعة تنفيذ عطاء أتمتة خدمات الدائرة، إضافة الى ممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

23/09/2025 13:14:05