تنمية أموال الأوقاف تطلق مشروعا لرقمنة خدماتها

تنمية أموال الأوقاف تطلق مشروعا لرقمنة خدماتها
عمان 23 أيلول (بترا)- أطلقت دائرة تنمية أموال الأوقاف، مشروعا لأتمتة خدمات الدائرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بموجب اتفاقية وقعها الطرفان ،اليوم الثلاثاء.
ويهدف المشروع الذي سينفذ بالشراكة مع شركة دلتا للحاسبات الى تطوير الخدمات الإلكترونية ونظام إدارة العقارات التي تقدمها الدائرة عبر بوابتها الإلكترونية، في إطار جهود التحول الرقمي التي تشهدها مؤسسات الدولة المختلفة.
وسينفذ المشروع على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بتنفيذ 6 خدمات إلكترونية، تليها الثانية بـ 6 خدمات، وتختتم بتنفيذ 6 خدمات إضافية بما يضمن التدرج في التطبيق وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.
وأكد مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، أن إطلاق المشروع يأتي كخطوة استراتيجية في إطار تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمراجعين والمستثمرين.
وأشار إلى أن الأتمتة ستسهم بتقليل الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى رضا المتعاملين، لافتا الى أن المشروع يأتي انسجاما مع خريطة الطريق نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحفيز بيئة الاستثمار.
من جانبه، قال مدير التحول والتمكين الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس رامي الرواشدة، إن الوزارة حريصة على دعم مشروعات التحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة.
واكد أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة في تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل القطاعات الحيوية بما يعزز الكفاءة والسرعة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية.
وتضمنت فعاليات إطلاق المشروع عرضا لنطاق الربط مع شركاء الخدمة ،ومنهجية بناء الخدمات والإطار الزمني والفرص والتحديات.
وحضر فعاليات الإطلاق المسؤولون من الجانبين وضباط ارتباط مشروعات التحول الرقمي في الدائرة والفريق الفني من الوزارة المعني بمتابعة تنفيذ عطاء أتمتة خدمات الدائرة، إضافة الى ممثلي الشركة المنفذة للمشروع.
23/09/2025 13:14:05
