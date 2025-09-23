إطلاق منصة إلكترونية للإجابة على استفسارات الطلبة حول القبول الموحد

إطلاق منصة إلكترونية للإجابة على استفسارات الطلبة حول القبول الموحد
عمان 23 أيلول (بترا)- أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2025-2026، وذلك من التاسعة صباحا، وحتى السادسة مساء.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها، حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.
وتهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة، خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وإكس، للاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعا، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي:
23/09/2025 13:38:03
