إطلاق منصة إلكترونية للإجابة على استفسارات الطلبة حول القبول الموحد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول (بترا)- أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2025-2026، وذلك من التاسعة صباحا، وحتى السادسة مساء.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها، حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.

وتهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة، خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وإكس، للاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعا، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي:

--(بترا)

أ ر/أ م/ف ق

23/09/2025 13:38:03