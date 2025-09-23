اتفاقيتان لتعزيز التعاون بين كهرباء إربد والتدريب المهني وبلدية إربد الكبرى

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 23 أيلول (بترا) - شهد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني ووزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتين بين شركة كهرباء إربد ومؤسسة التدريب المهني، وبين الشركة وبلدية إربد الكبرى، بهدف تطوير الخدمات وتعزيز تأهيل الكوادر البشرية في المحافظة.

ووقّع الاتفاقيتين عن الشركة مديرها العام المهندس بشار التميمي، وعن مؤسسة التدريب المهني مديرها بالوكالة الدكتور يوسف الشريدة، وعن البلدية رئيس لجنتها عماد العزام، بحضور رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة.

وتهدف الاتفاقية مع مؤسسة التدريب المهني إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال الكهرباء تنتهي بالتشغيل، من خلال استقطاب 100 شاب وشابة للتدريب في مجالات العمل الكهربائي المختلفة.

وبموجب الاتفاقية تقوم مؤسسة التدريب المهني بإعداد وتصميم وتطوير وتنفيذ هذه البرامج، وتجهيز المشاغل التدريبية في عدة مواقع، والإعلان عن الدورات وتنفيذ الاختبارات النظرية والعملية، ومنح شهادات تدريبية للمشاركين الذين يستكملون متطلبات البرنامج بنجاح، كما ستوفّر المؤسسة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج بكفاءة.

وتتولى شركة كهرباء إربد، وفقًا للاتفاقية، تنفيذ التدريب الميداني في مواقعها وتوفير مدرّبين من أصحاب الخبرة والكفاءة في المجالات المتفق عليها، إضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل مناسبة للخريجين ومنحهم الأولوية في التوظيف وفق احتياجات الشركة وتوفر الشواغر، إلى جانب التشبيك مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز فرص التشغيل.

فيما تنص الاتفاقية بين كهرباء إربد وبلدية إربد الكبرى على تزويد الشركة بمواقع وفضلات الأراضي العامة لغايات قيامها بوضع المحولات واللوازم الكهربائية لتسهيل إيصال الخدمات للمواطنين.

وأكد البكار أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدّدًا على أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تكاملية الأداء الوطني، وأن الحكومة حريصة على تمكينه، مشيدًا بشركة كهرباء إربد التي تُعدّ صرحًا وطنيًا متميزًا له العديد من الإسهامات الوطنية المهمة.

وأضاف أن المؤسسة أسهمت في تدريب ما يقارب 10 آلاف شاب وشابة، فيما تجاوز عدد خريجيها 14 ألفًا سنويًا، مبيّنًا أهمية المسار المهني وإيجاد مستويات تدريبية جديدة، لافتًا إلى أن الهدف اليوم يتمثّل في تعزيز الإبداع وصناعة بصمة أردنية مميزة في مختلف المنتجات المستخدمة.

وبيّن أن رسالة المرحلة هي التوجّه نحو تمكين الشباب وإتاحة المزيد من الوقت والفرص أمامهم لاكتساب مهارات غير تقليدية تواكب طبيعة سوق العمل المتغير.

بدوره، أوضح التميمي أن توقيع الاتفاقية مع مؤسسة التدريب المهني يعكس التزام كهرباء إربد بمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، ويجسّد حرصها على الاستثمار في الشباب عبر تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية.

وأضاف أن الشركة تعمل على تمكين الخريجين وفتح المجال أمامهم للعمل في مختلف محافظات الشمال بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، لافتًا إلى أهمية الاتفاقية مع بلدية إربد في رفع مستوى الجودة وتعزيز استقرار الخدمة الكهربائية.

من جانبه، قال العزام إن توقيع الاتفاقية مع شركة كهرباء إربد يؤكّد حرص البلدية وجديتها في إقامة شراكات حقيقية مع مختلف المؤسسات الخدمية في المدينة تحقيقًا للمصلحة العامة، بما يضمن تسهيل أعمال الشركة في شوارع وطرق وساحات المدينة، ويعود بالنفع على المواطنين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة في مختلف المجالات.

