اتفاقيتان لتعزيز التعاون بين كهرباء إربد والتدريب المهني وبلدية إربد الكبرى

اتفاقيتان لتعزيز التعاون بين كهرباء إربد والتدريب المهني وبلدية إربد الكبرى
إربد 23 أيلول (بترا) - شهد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني ووزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتين بين شركة كهرباء إربد ومؤسسة التدريب المهني، وبين الشركة وبلدية إربد الكبرى، بهدف تطوير الخدمات وتعزيز تأهيل الكوادر البشرية في المحافظة.
ووقّع الاتفاقيتين عن الشركة مديرها العام المهندس بشار التميمي، وعن مؤسسة التدريب المهني مديرها بالوكالة الدكتور يوسف الشريدة، وعن البلدية رئيس لجنتها عماد العزام، بحضور رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة.
وتهدف الاتفاقية مع مؤسسة التدريب المهني إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال الكهرباء تنتهي بالتشغيل، من خلال استقطاب 100 شاب وشابة للتدريب في مجالات العمل الكهربائي المختلفة.
وبموجب الاتفاقية تقوم مؤسسة التدريب المهني بإعداد وتصميم وتطوير وتنفيذ هذه البرامج، وتجهيز المشاغل التدريبية في عدة مواقع، والإعلان عن الدورات وتنفيذ الاختبارات النظرية والعملية، ومنح شهادات تدريبية للمشاركين الذين يستكملون متطلبات البرنامج بنجاح، كما ستوفّر المؤسسة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج بكفاءة.
وتتولى شركة كهرباء إربد، وفقًا للاتفاقية، تنفيذ التدريب الميداني في مواقعها وتوفير مدرّبين من أصحاب الخبرة والكفاءة في المجالات المتفق عليها، إضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل مناسبة للخريجين ومنحهم الأولوية في التوظيف وفق احتياجات الشركة وتوفر الشواغر، إلى جانب التشبيك مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز فرص التشغيل.
فيما تنص الاتفاقية بين كهرباء إربد وبلدية إربد الكبرى على تزويد الشركة بمواقع وفضلات الأراضي العامة لغايات قيامها بوضع المحولات واللوازم الكهربائية لتسهيل إيصال الخدمات للمواطنين.
وأكد البكار أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدّدًا على أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تكاملية الأداء الوطني، وأن الحكومة حريصة على تمكينه، مشيدًا بشركة كهرباء إربد التي تُعدّ صرحًا وطنيًا متميزًا له العديد من الإسهامات الوطنية المهمة.
وأضاف أن المؤسسة أسهمت في تدريب ما يقارب 10 آلاف شاب وشابة، فيما تجاوز عدد خريجيها 14 ألفًا سنويًا، مبيّنًا أهمية المسار المهني وإيجاد مستويات تدريبية جديدة، لافتًا إلى أن الهدف اليوم يتمثّل في تعزيز الإبداع وصناعة بصمة أردنية مميزة في مختلف المنتجات المستخدمة.
وبيّن أن رسالة المرحلة هي التوجّه نحو تمكين الشباب وإتاحة المزيد من الوقت والفرص أمامهم لاكتساب مهارات غير تقليدية تواكب طبيعة سوق العمل المتغير.
بدوره، أوضح التميمي أن توقيع الاتفاقية مع مؤسسة التدريب المهني يعكس التزام كهرباء إربد بمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، ويجسّد حرصها على الاستثمار في الشباب عبر تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية.
وأضاف أن الشركة تعمل على تمكين الخريجين وفتح المجال أمامهم للعمل في مختلف محافظات الشمال بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، لافتًا إلى أهمية الاتفاقية مع بلدية إربد في رفع مستوى الجودة وتعزيز استقرار الخدمة الكهربائية.
من جانبه، قال العزام إن توقيع الاتفاقية مع شركة كهرباء إربد يؤكّد حرص البلدية وجديتها في إقامة شراكات حقيقية مع مختلف المؤسسات الخدمية في المدينة تحقيقًا للمصلحة العامة، بما يضمن تسهيل أعمال الشركة في شوارع وطرق وساحات المدينة، ويعود بالنفع على المواطنين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة في مختلف المجالات.
