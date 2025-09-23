200 فعالية ثقافية منذ مطلع العام الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)



عجلون 23 أيلول (بترا)- علي فريحات -شهدت محافظة عجلون خلال العام الحالي حراكاً ثقافياً متجدداً، حيث استضاف مركز عجلون الثقافي منذ بداية العام أكثر من 200 فعالية متنوعة بالتعاون مع الهيئات الثقافية، ليشكل منصة رئيسة لرعاية المواهب الإبداعية وتقديم خدمات نوعية عززت التفاعل المجتمعي مع المشهد الثقافي.

وقال مدير ثقافة عجلون سامر فريحات في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هناك أنشطة وبرامج من قبل الوزارة تدعم المبادرات الثقافية لخدمة القضايا المجتمعية، إلى جانب أنشطة ومبادرات تنفذها المديرية إيماناً بأهمية زيادة عدد البرامج ودعم المبادرات، بالإضافة إلى تشجيع الهيئات الثقافية على تنفيذ الأنشطة والتوعية الشمولية الهادفة التي تصب في خدمة الوطن وتساهم في توعية الشباب وتحفيزهم للأدوار الإيجابية وتحذيرهم من الممارسات السلبية.

وأشار إلى أن إنشاء المركز جاء كخطوة نهضوية تعبر عن هوية المحافظة وليكون فضاء يجمع المبدعين ويحتضنهم، مبيناً أنه تأسس بدعم من وزارة الثقافة ومجلس محافظة عجلون ليشكل بنية تحتية متكاملة تستوعب مختلف الفعاليات والبرامج الثقافية على المستويين المحلي والعربي والعالمي.

وأوضح أن المركز أصبح الوجهة الأولى للفعاليات في المحافظة، حيث شملت برامجه معارض فنية وأمسيات موسيقية وعروض تشكيلية وكرنفالات، كما نفذت الهيئات الثقافية نحو 120 فعالية إلى جانب أكثر من 150 فعالية وافدة، ما جعله ينبض بالحيوية والنشاط المستمر.

ولفت إلى حرص المركز على التنسيق والتعاون مع مؤسسات وطنية عدة منها مؤسسة ولي العهد، والمؤسسات التربوية والإعلامية، بالإضافة إلى مركز زها الثقافي والعديد من الجهات الأخرى، مؤكداً استمرار الشراكة مع 47 هيئة ثقافية منتشرة في مختلف مناطق عجلون تتميز بتنوع الأفكار والبرامج التي تقدمها.

وأشار إلى الدعم المقدم للجمعيات والهيئات الثقافية والمتاحف المحلية الذي يعتمد على تقييم مدى مساهمتها في خدمة المجتمع وحجم نشاطها وتنوع برامجها لضمان شمول الفعاليات لجميع الفئات العمرية والثقافية.

وأكد فريحات، أن من بين أهم أدوار المركز إبراز الشخصيات العجلونية التي تركت بصمات بارزة في الحياة الثقافية والفكرية على المستويين المحلي والعربي من خلال تنظيم ندوات تعريفية ومعارض توثيقية تسلط الضوء على سيرتهم ومسيرتهم الغنية بالإنجازات سواء في مجالات الأدب والشعر أو الفنون والبحث العلمي.

وأضاف، إن هذا التوجه يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيمة المحافظة كحاضنة للإبداع إلى جانب إبراز عجلون كوجهة ثقافية وسياحية، خصوصاً مع ما تمتاز به من إرث حضاري وتاريخي وطبيعي، حيث يشكل المركز نافذة للتعريف بالمنجزات الفكرية والإنسانية لأبناء المحافظة وإبراز دورهم في التنمية الوطنية الشاملة.

