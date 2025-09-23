وول ستريت جورنال: نتنياهو أمام معضلة الضم بعدما قلب ماكرون والسعوديون طاولة الدعم الأوروبي

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- تساءلت صحيفة“وول ستريت جورنال” عن المخاطر التي ستواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لو مضى قدماً وضم الضفة الغربية المحتلة، أو أجزاء منها.مشيرة، في تقرير أعدته فيلتسيا سولومون، إلى أن نتنياهو سيخاطر باستعداء العالم العربي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد قوبلت موجة اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطينية، هذا الأسبوع، في إسرائيل بدعوات من وزراء في حكومة رئيس الوزراء نتنياهو للقضاء نهائياً على هذه الفكرة بضم الضفة الغربية. وتكمن مشكلة نتنياهو في أن القيام بذلك سيقلب سنوات من الجهود لتطبيع علاقات إسرائيل مع العالم العربي بموجب اتفاقيات أبراهام، وهي اتفاقيات يعتبرها الرئيس ترامب أبرز نجاحات السياسة الخارجية في ولايته الأولى.

ووعد نتنياهو برد قوي على تزايد الاعتراف بدولة فلسطينية، ويمثل ضم الضفة الغربية بالكامل أو جزء منها أقوى خياراته. وصرح محللون بأنه في حال عدم الضم، قد تتخذ إسرائيل خطوات لزيادة الضغط على الاقتصاد الفلسطيني. أو قد تحد من العلاقات القنصلية مع فرنسا، وهي دولة رائدة في جهود الاعتراف بدولة فلسطينية، وفقا لشخص مطلع على الأمر. وقال نتنياهو، يوم الأحد، إنه سيعلن رده عند عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، في مدينة نيويورك، قائلاً:“انتظروا”.

ومع تعمق العزلة الدولية لإسرائيل، يتعين على نتنياهو أن يفكر في ما إذا كان إنهاء الآمال الفلسطينية في إقامة دولة يستحق الإضرار بالعلاقات مع العالم العربي، وربما الولايات المتحدة.

وحذرت دول عربية من أن ضم الضفة الغربية سيقوض اتفاقيات أبراهام، أو يمنع توسعها، ما سيؤثر على آمال ترامب في بناء إرثه كصانع سلام.

وتأتي التحركات نحو الدولة الفلسطينية في ظل تزايد الضغوط على إسرائيل لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في غزة، بعد هجوم“حماس” على إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقد خلف الصراع الذي تلا ذلك دماراً واسعاً في معظم أنحاء القطاع، وأسفر عن مقتل أكثر من 65,000 فلسطيني، وفقاً للسلطات الصحية المحلية.

وفي خطوة تظهر مدى تأثير الخسائر البشرية التي خلفتها الحرب على المواقف العالمية تجاه إسرائيل، أعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا، يوم الأحد، أنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطينية، منضمةً بذلك إلى مبادرة تقودها المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وقبل هذه التصريحات، تزايدت الدعوات إلى الضم في إسرائيل من وزراء من اليمين، وحتى أعضاء في حزب الليكود بزعامة نتنياهو. وكتب شلومو كرعي، وزير الاتصالات الإسرائيلي وعضو حزب الليكود، في منشور على موقع“إكس”:“السيادة ليست مجرد الرد الصهيوني الأمثل، بل هي ببساطة أرضنا، أرض أجدادنا”، وأضاف:“علينا أن نعلن السيادة الكاملة الآن! ولا نرضى بأقل من ذلك”.

وقد حشد نتنياهو نفسه الدعم للضم. ووعد بضم غور الأردن، عندما واجه انتخابات صعبة عام 2019. وفي عهد نتنياهو، وسعت إسرائيل بشكل مطرد عمليات بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بينما عززت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة سيطرتها على أمن المنطقة ومواردها المالية.

وفي الآونة الأخيرة، قررت إسرائيل المضي قدماً في مشروع استيطاني مثير للجدل من شأنه عزل التجمعات الفلسطينية الرئيسية وتعقيد آفاق قيام دولة فلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن جوش كراسنا، الدبلوماسي الإسرائيلي السابق والمدير حالياً لمنتدى التعاون الإقليمي في إسرائيل وأستاذ في جامعة نيويورك:“إنه بحاجة إلى مواصلة استرضاء قاعدته الشعبية، والحديث عن الضم هو السبيل لتحقيق ذلك”، و”الآن، عليه إما أن ينفذ تهديده، أو أن ينظر إليه على أنه شخص لا ينفذ ما وعد به”.

وتتعامل الدول العربية مع الضم على أنه خط أحمر. وإذا مضت إسرائيل بضم الضفة الغربية، فستواجه الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، أسئلة صعبة حول سبب استمرارها في الالتزام بجانبها من الاتفاق. وقد عملت الإمارات، وطوال العامين الماضيين من الصراع، كقناة حيوية بين إسرائيل والعالم الخارجي، حيث حافظت على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، وأبقت الرحلات الجوية الدولية مستمرة، عندما لم تفعل الدول الأخرى ذلك.

ويقول المحللون إن الضم قد يؤدي إلى تعليق العلاقات، أو تخفيض مستواها.

أما ميخائيل ميلشتاين، الضابط الكبير السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، والمتخصص في الشؤون الفلسطينية في جامعة تل أبيب، فيقول:“أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة أوضحت تماماً أن أي خطوة تتعلق بالضم ستسبب أزمة بين العالم العربي وإسرائيل، وهي في الأساس تشكل خطراً على اتفاقيات أبراهام”.

وقد حذرت الحكومات العربية إسرائيل، في رسائل دبلوماسية خاصة، من أن ضم الضفة الغربية، سواء كان كلياً أو جزئياً، ستكون له عواقب، مثل خفض مستوى العلاقات، وفقاً لمسؤولين عرب. ولا يزال رد فعل الولايات المتحدة غير واضح.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تدرك أن نتنياهو سيرد على الاعتراف بالسيادة الفلسطينية، ومن المرجح أن تدعم هذا الرد. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل سيبقى هذا الوضع قائماً في حال تهديد اتفاقيات أبراهام؟

ورد ميلشتاين:“إذا حدث أي شيء للاتفاقيات، فشل أو أزمة أو انهيار، أعتقد أن ترامب سيكون قلقاً للغاية”.

وفي تعليق من أفيشاي بن ساسون جورديس، المحاضر في شؤون الحكومة بجامعة هارفارد، والذي يدرس العلاقات المدنية العسكرية، إن الخطوط الحمراء لترامب لم تتضح بعد. فقد منحت إدارته نتنياهو هامشاً أوسع من الحرية، مقارنةً بإدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنها أبدت أحياناً إحباطها من التحركات الإسرائيلية الأحادية الجانب، مثل الغارة التي استهدفت مسؤولي“حماس”، في وقت سابق من هذا الشهر، في قطر، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة. كما يتعرض نتنياهو لضغوط من تياره اليميني. وقال كراسنا:“لديه مشكلة الآن، وهي أن مكونات مختلفة من ائتلافه قد تقرر الانسحاب. لقد حدث كل هذا من قبل، لكنه يأتي في وقت سيئ للغاية بالنسبة له”.

وتناولت الصحيفة، في تقرير آخر أعدته ستاسي ميشتري وأنات بيليد وألكسندر وورد، موضوع اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية، وكيف أن إيمانويل ماكرون والسعودية حرفا مسار الدعم الغربي باتجاه دعمها.

وقالوا إن اعتراف أقرب حلفاء الولايات المتحدة بدولة فلسطينية لم يكن متصوراً، لكن الأمر لم يستغرق سوى أقل من عام من الدبلوماسية المغلقة التي قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون والمسؤولون السعوديون لقلب الوضع الراهن المستمر منذ عقود. واكتسبت هذه الحملة زخماً مع تزايد إحباط ماكرون من إسرائيل ومشاهدته الولايات المتحدة، الوسيط الدبلوماسي التقليدي في الشرق الأوسط، وهي تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في غزة.

وعلى مدار معظم العام الماضي، انضم الفرنسيون إلى السعوديين في الضغط على الدول الغربية لمقاومة أكبر حلفائها في واشنطن، وإنقاذ عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، من وجهة نظر ماكرون.

وبعد يوم من اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بقيام الدولة الفلسطينية، اجتمع ماكرون مع عدد من القادة الآخرين في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بالمثل. وقال ماكرون في خطابه أمام الوفود، معلناً اعترافه:“سيقول البعض إنه فات الأوان. وسيقول آخرون إنه مبكر جداً. شيء واحد مؤكد: لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك”.

وانضمت موناكو ومالطا ولوكسمبورغ إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية، يوم الإثنين. وقالت بلجيكا إنها ستقدم اعترافها الرسمي بعد مغادرة“حماس” غزة وإطلاق سراح الأسرى لديها.

وعلقت الصحيفة أن هذه الجهود تظهر قدرة القوى الإقليمية، مثل فرنسا والمملكة العربية السعودية، على ملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مخالفةً بذلك السياسة الأمريكية الراسخة التي لوحت بإمكانية قيام دولة فلسطينية كوسيلة لدفع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات. كما أظهرت ميل ماكرون إلى بذل جهود تفوق طاقته بكثير في منطقة يتضاءل فيها النفوذ الفرنسي. ونقلت الصحيفة عن المحللة في مركز كارنيغي- أوروبا، ريم ممتاز قولها:“لقد خلق زخماً لم يكن موجوداً”.

وبدأ موقف ماكرون يتبلور في الأشهر التي تلت هجوم“حماس” على إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى عشرات الآلاف، شعر المسؤولون الفرنسيون بالإحباط من واشنطن لعدم ممارستها ضغطاً كافياً على إسرائيل لإنهاء حرب غزة. وزار الزعيمُ الفرنسي الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، في شباط/فبراير 2024، وأعلن لأول مرة أن الاعتراف بدولة فلسطينية“ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا”.

ومع نهاية عام 2024، بدأ السعوديون في تشجيع الفرنسيين على الضغط على الدول الأخرى للاعتراف بدولة فلسطينية، قائلين إن ذلك سيمهد الطريق أمام تطبيع الرياض للعلاقات مع إسرائيل.

وسافر ماكرون إلى المملكة العربية السعودية في كانون الأول/ديسمبر للقاء محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للبلاد. وبعد أشهر، زار مصر، والتقى بجرحى فلسطينيين يتلقون العلاج في مستشفى بالقرب من الحدود مع غزة. وقد وضع ذلك ماكرون وجهاً لوجه مع الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، وهي تجربة هزّت الزعيم الفرنسي، وفقا لأشخاص مقربين منه.

في تموز/يوليو، سافر ماكرون إلى لندن في زيارة رسمية، حيث ناقش قضيته مع رئيس الوزراء ستارمر. وقال ماكرون في خطاب أمام البرلمان البريطاني:“مع دمار غزة وتعرض الضفة الغربية لهجمات يومية، لم تكن الدولة الفلسطينية يوماً في خطر كما هي الآن”.

وفي الوقت نفسه، مهد ماكرون والسعوديون الطريق لمؤتمر في نيويورك، حيث أدانت الدول العربية هجوم“حماس” على إسرائيل، ودعت إلى نزع سلاح الحركة، وعارضت أي دور لها في الدولة الفلسطينية الجديدة. كما دعا المؤتمر إلى نشر“بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار”.

وفي نهاية تموز/يوليو، وقبل بدء مؤتمر نيويورك، كتب ماكرون رسالة مفاجئة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، معلناً أن فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كان هذا الإعلان الأول من دولة عضو في مجموعة الدول السبع، وقد فتح الباب واسعاً أمام قوى غربية أخرى لتحذو حذوه.

ويؤكد ماكرون وحلفاؤه الغربيون الآن أن إضفاء الشرعية على الدولة الفلسطينية أمام أعين العالم هو السبيل الوحيد للحفاظ على إمكانية حل الدولتين، مهما كانت بعيدة، في ظل تكثيف إسرائيل جهودها الحربية في غزة، ومواصلتها بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وتعلق الصحيفة بأن هذه المناورة الدبلوماسية، تظهر إيمان ماكرون الراسخ بقوة التعاون الدولي في تشكيل الأحداث، بدلاً من ممارسة القوة العسكرية الغاشمة. كما تعيد دبلوماسية ماكرون، في الوقت الحالي، صياغة دور فرنسا الراسخ كوسيط بين إسرائيل ومعظم العالم العربي.

واتهم نتنياهو ماكرون بتأجيج معاداة السامية ومكافأة“حماس” على الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة حوالي 1200 شخص. وتعهّد نتنياهو بالرد على حملة ماكرون دون أن يوضح كيف.

ويقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن مساعي ماكرون لن تحدث تغييراً في الواقع على الأرض، كما أنها ستقلل من حوافز السلطة الفلسطينية، المُثقلة بسوء الإدارة والفساد، للإصلاح. وقد ساوت الحكومة اليمينية الإسرائيلية بين السلطة الفلسطينية و”حماس”، مع أن إسرائيل تعتمد على التنسيق الأمني مع السلطة لمواجهة المسلحين في الضفة الغربية.

وحذر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية من أن الاعتراف بدولة فلسطينية قد يكون“نهايةً لفرصة” حل الدولتين. وأضاف المسؤول أن إسرائيل سترد، ومن المرجح أن تتلقى دعماً أمريكياً لردها. وقد دعا أعضاء في حكومة نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية، وهي خطوة قد تهدد بقلب اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، المعروفة باسم“اتفاقيات أبراهام”، رأسا على عقب.

وول ستريت جورنال