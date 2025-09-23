الإغاثة الطبية: الاحتلال يصيب عاملين في مركزها الطبي الرئيسي في مدينة غزة ويدمره

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- أصيب عاملان، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المركز الطبي الرئيسي التابع لجمعية الإغاثة الطبية في مدينة غزة.

ونقلا عن الجمعية، فقد دمر جيش الاحتلال المركز الطبي الرئيسي في المدينة بالكامل، ومنع الطواقم من إخلاء الأجهزة والمستلزمات.

وأوضحت أن قوات الاحتلال تحاصر مركزًا آخر في تل الهوا، ودمّرت عيادة بمخيم الشاطئ.

وأشارت إلى أن المستهدف كان يقدم خدمات حيوية منها: علاج الجرحى، والسرطان، والأمراض المزمنة، وفحص وإعداد تبرعات الدم.



