الإغاثة الطبية: الاحتلال يصيب عاملين في مركزها الطبي الرئيسي في مدينة غزة ويدمره

الإغاثة الطبية: الاحتلال يصيب عاملين في مركزها الطبي الرئيسي في مدينة غزة ويدمره
ونقلا عن الجمعية، فقد دمر جيش الاحتلال المركز الطبي الرئيسي في المدينة بالكامل، ومنع الطواقم من إخلاء الأجهزة والمستلزمات.
وأوضحت أن قوات الاحتلال تحاصر مركزًا آخر في تل الهوا، ودمّرت عيادة بمخيم الشاطئ.
وأشارت إلى أن المستهدف كان يقدم خدمات حيوية منها: علاج الجرحى، والسرطان، والأمراض المزمنة، وفحص وإعداد تبرعات الدم.
