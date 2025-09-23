دعوات على مواقع التواصل لمقاطعة أوبر بعد استثماره في مسيّرات إسرائيلية

MENAFN - Amman Net) يواجه عملاق النقل الأميركي أوبر تكنولوجيز عاصفة انتقادات عاتية بعدما أعلن عن استثمار ضخم في شركة فلايتركس الإسرائيلية، المتخصصة في الطائرات المسيّرة.

هذا الاستثمار، الذي وصفه ناشطون بأنه "تواطؤ سافر مع نظام فصل عنصري يمارس الإبادة الجماعية"، فجّر دعوات واسعة على مواقع التواصل لمقاطعة أوبر واعتبارها شريكة في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

الخطوة التي روّجت لها أوبر باعتبارها توسعًا في مجال اللوجستيات الجوية، تحوّلت في نظر كثيرين إلى وصمة عار أخلاقية، فالشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 193.8 مليار دولار، لم تكتفِ بتجاهل أصوات الضحايا في قطاع غزة، بل اصطفّت عمليا -وفق المنتقدين- إلى جانب كيان متهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الشراكة بين الشركتين الأمريكية والإسرائيلية تهدف إلى دمج خدمات "فلايتريكس" ضمن "أوبر إيتس" التابعة لـ"أوبر"، بما يتيح تقديم خدمات توصيل أسرع وأكثر استدامة، خاصة في المدن المزدحمة.

ونقلت الصحيفة عن شركة "أوبر" أنها تخطط لإطلاق التجارب التشغيلية الأولى لهذه الخدمة في عدة مدن أمريكية قبل نهاية 2025، حيث ستركز في المرحلة الأولى على توصيل الطعام والسلع الاستهلاكية على أن تشمل قطاعات أخرى لاحقا.

وكانت منظمات حقوقية دولية بارزة، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية (أمنستي)، وثّقت على مدى الشهور الماضية استهداف إسرائيل المتعمّد للمدنيين في غزة وتدمير المستشفيات والمدارس ومخيمات الإيواء.

كما أن محكمة العدل الدولية أكدت أن هناك دعاوى جدية تتعلق بارتكاب إبادة جماعية، وألزمت الدول بعدم دعم أو تمويل ما قد يسهم في استمرار هذه الجرائم.

الناشطون اعتبروا أن استثمار أوبر في شركة إسرائيلية بهذا التوقيت "خيانة صريحة لقيم العدالة وحقوق الإنسان"، و"مشاركة مباشرة في ماكينة القتل" التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين خلال الحرب المستمرة على غزة.

وكانت شركة أوبر لخدمات النقل الذكية - اعلنت في 2019 استحواذها على منافستها بالشرق الأوسط شركة كريم بقيمة إجمالية 3.1 مليارات دولار، في صفقة متوقع إغلاقها بحلول الربع الأول من عام 2020.

وقالت الشركة الأميركية متعددة الجنسيات -في بيان لها- إن الصفقة تنص على دفع 1.4 مليار دولار نقدا لمالكي كريم و1.7 مليار دولار على شكل أوراق مالية قابلة للتحويل.

وبموجب الاتفاقية، ستصبح "كريم" التي تنشط في منطقة الشرق الأوسط، تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أوبر، وتعمل شركة مستقلة تحت العلامة التجارية كريم، ويقودها مؤسسو كريم الحاليون.