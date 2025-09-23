دعوات على مواقع التواصل لمقاطعة أوبر بعد استثماره في مسيّرات إسرائيلية

دعوات على مواقع التواصل لمقاطعة أوبر بعد استثماره في مسيّرات إسرائيلية
هذا الاستثمار، الذي وصفه ناشطون بأنه "تواطؤ سافر مع نظام فصل عنصري يمارس الإبادة الجماعية"، فجّر دعوات واسعة على مواقع التواصل لمقاطعة أوبر واعتبارها شريكة في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
الخطوة التي روّجت لها أوبر باعتبارها توسعًا في مجال اللوجستيات الجوية، تحوّلت في نظر كثيرين إلى وصمة عار أخلاقية، فالشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 193.8 مليار دولار، لم تكتفِ بتجاهل أصوات الضحايا في قطاع غزة، بل اصطفّت عمليا -وفق المنتقدين- إلى جانب كيان متهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الشراكة بين الشركتين الأمريكية والإسرائيلية تهدف إلى دمج خدمات "فلايتريكس" ضمن "أوبر إيتس" التابعة لـ"أوبر"، بما يتيح تقديم خدمات توصيل أسرع وأكثر استدامة، خاصة في المدن المزدحمة.
ونقلت الصحيفة عن شركة "أوبر" أنها تخطط لإطلاق التجارب التشغيلية الأولى لهذه الخدمة في عدة مدن أمريكية قبل نهاية 2025، حيث ستركز في المرحلة الأولى على توصيل الطعام والسلع الاستهلاكية على أن تشمل قطاعات أخرى لاحقا.
وكانت منظمات حقوقية دولية بارزة، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية (أمنستي)، وثّقت على مدى الشهور الماضية استهداف إسرائيل المتعمّد للمدنيين في غزة وتدمير المستشفيات والمدارس ومخيمات الإيواء.
كما أن محكمة العدل الدولية أكدت أن هناك دعاوى جدية تتعلق بارتكاب إبادة جماعية، وألزمت الدول بعدم دعم أو تمويل ما قد يسهم في استمرار هذه الجرائم.
الناشطون اعتبروا أن استثمار أوبر في شركة إسرائيلية بهذا التوقيت "خيانة صريحة لقيم العدالة وحقوق الإنسان"، و"مشاركة مباشرة في ماكينة القتل" التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين خلال الحرب المستمرة على غزة.
وكانت شركة أوبر لخدمات النقل الذكية - اعلنت في 2019 استحواذها على منافستها بالشرق الأوسط شركة كريم بقيمة إجمالية 3.1 مليارات دولار، في صفقة متوقع إغلاقها بحلول الربع الأول من عام 2020.
وقالت الشركة الأميركية متعددة الجنسيات -في بيان لها- إن الصفقة تنص على دفع 1.4 مليار دولار نقدا لمالكي كريم و1.7 مليار دولار على شكل أوراق مالية قابلة للتحويل.
وبموجب الاتفاقية، ستصبح "كريم" التي تنشط في منطقة الشرق الأوسط، تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أوبر، وتعمل شركة مستقلة تحت العلامة التجارية كريم، ويقودها مؤسسو كريم الحاليون.
