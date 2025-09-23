الجينز الفضفاض نجم خريف 2025: إطلالات متعددة بقطعة واحدة!

الجينز الفضفاض نجم خريف 2025: إطلالات متعددة بقطعة واحدة!
مناسب لجميع الأجسام
سهل التنسيق مع مختلف القطع
مثالي للأجواء الخريفية الباردة
إليكِ أبرز الطرق لتنسيقه هذا الموسم:
💼 1. إطلالة أنيقة للعمل: الجينز مع قميص كلاسيكي
ارتدي قميصًا أبيض أو ملوّنًا مع حزام جلدي
أضيفي حذاء بكعب متوسط
النتيجة: مظهر أنيق يجمع بين الرسمية والراحة
🧣 2. إطلالة دافئة: الجينز مع سترة صوفية خفيفة
اختاري سترة بلون ترابي مثل البيج أو البني
نسّقي مع حذاء رياضي مريح
مناسبة للخروجات اليومية وأجواء الخريف المنعشة
👟 3. إطلالة شبابية وعملية: الجينز مع تيشيرت ومعطف خفيف
أضيفي حقيبة كروس وحذاء أبيض
مظهر كاجوال عصري مثالي للجامعات أو التسوق
👠 4. إطلالة سهرة: الجينز مع بلوزة ساتان أو توب لامع
نسّقي مع كعب عالٍ وحقيبة صغيرة
لوك أنثوي راقٍ يثبت أن الجينز الفضفاض ليس فقط للإطلالات النهارية
🧥 5. إطلالة عصرية: الجينز مع بليزر
اختاري بليزر ملوّن أو بلون حيادي كالأبيض أو الأسود
يمنحك توازنًا بين الاحترافية والستايل العصري
✅ نصيحة سريعة:
الجينز الفضفاض يبدو أفضل عند تنسيقه مع قطع علوية محددة الخصر أو قصّات قصيرة للحفاظ على توازن الإطلالة.
خريف 2025 هو موسم الراحة والأناقة... والجينز الفضفاض هو البطل بلا منازع!
اليوم السابع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بيجو لايف تحتفل باليوم الوطني السعودي في سوق البث المباشر البالغ 16 مل...