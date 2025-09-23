في يومها العالمي.. كيف تبدأ تعلم لغة الإشارة في 4 خطوات بسيطة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحتفل الأمم المتحدة في 23 سبتمبر من كل عام بـ يوم لغة الإشارة العالمي، احتفاءً بلغة فتحت أبواب التواصل والتعليم أمام ملايين الصم وضعاف السمع حول العالم، ومكّنتهم من ممارسة حقوقهم كاملة دون حواجز.



إذا كنت ترغب في تعلم لغة الإشارة لتعزيز تواصلك الإنساني، فإليك أربع نصائح أساسية للانطلاق، بحسب موقع Lingvano:

🧠 1. ابدأ بالمفردات الأساسية

تعلم الإشارات البسيطة أولًا، مثل:

"مرحبًا": بتحريك اليد من الرأس نحو الشخص المقابل.

"شكرًا": رفع اليد من الذقن إلى الأمام.

"من فضلك": تمرير اليد على الصدر.

هذه الكلمات تشكل القاعدة الأولى لأي محادثة بلغة الإشارة.

🗣️ 2. مارس المحادثة الواقعية

شارك في لقاءات أو ورش مع متحدثي لغة الإشارة أو الصم.

التفاعل العملي يعزز الفهم ويطور مهاراتك سريعًا.

😌 3. لا تخف من ارتكاب الأخطاء

التركيز على الفهم العام أفضل من القلق على كل تفصيل.

الثقة تنمو بالتدريب والتكرار، وستتحسن قدرتك على التعبير بمرور الوقت.

📅 4. اجعلها عادة يومية

خصص 10–15 دقيقة يوميًا لتعلم أو مراجعة الإشارات.

دوّن تقدمك وأضف إشارات جديدة بشكل مستمر.

🌍 تعلم لغة الإشارة ليس فقط مهارة جديدة، بل هو جسر حقيقي للتواصل الإنساني والشمول.

"اللغة الوحيدة التي لا تُقال، لكنها تُشعر."

