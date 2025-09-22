  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مانشستر سيتي يسجل تعادلاً مع أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

2025-09-22 07:23:40
(MENAFN) تعادل فريق مانشستر سيتي بنتيجة 1-1 أمام مضيفه أرسنال في المواجهة التي جمعت الفريقين الأحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم تقدمه المبكر وفرص الفوز المتاحة له.

افتتح النجم النرويجي إرلينغ هالاند التسجيل في الدقيقة التاسعة، ليواصل تألقه ويحرز هدفه الرابع على التوالي في مختلف البطولات، ويعزز تصدره لقائمة هدافي الدوري برصيد ستة أهداف هذا الموسم.

في المقابل، تمكن البرازيلي غابرييل مارتينيلي من إدراك التعادل لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، مانحًا فريقه نقطة ثمينة في ملعبه.

ويُعد هذا الهدف هو الأول الذي يستقبل شباك الإيطالي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، بعد انضمامه للفريق قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

