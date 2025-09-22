403
منصات البث التلفزيوني المباشر تعلن عن إطلاق إعلانات تفاعلية شبيهة بوسائل التواصل
(MENAFN) تستعد منصات البث التلفزيوني المباشر مثل نتفليكس وديزني بلس وباراماونت بلس لإدخال إعلانات جديدة خلال المشاهدات المستمرة، تحمل طابعًا مختلفًا عن الإعلانات التقليدية التي كانت تُعرض سابقًا على التلفزيون.
وفقًا لتقرير إحدى وكالات الانباء الذي اطلعت عليه منصة "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن مجموعة من شركات التلفزيون تتكاتف لبناء منصات إعلانية ذاتية الخدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستهدف جذب المعلنين المعتادين على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل العلامات التجارية التي توجه منتجاتها مباشرة للمستهلك، بالإضافة إلى مطوري التطبيقات والألعاب.
