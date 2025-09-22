403
من المقرر أن تعترف مالطا بدولة فلسطين يوم الاثنين
(MENAFN) أكد مكتب رئيس وزراء مالطا أن البلاد ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقرر اليوم الاثنين، لتصبح بذلك جزءاً من الدول التي تتخذ هذه الخطوة.
وكانت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال قد أعلنت، أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، في خطوة تستهدف دعم حل الدولتين وإنهاء النزاع في غزة. ومن المتوقع أن تلحق فرنسا وعدد من الدول الأخرى بهذه القرارات اليوم الاثنين.
يُذكر أن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، قد أعلن لأول مرة في مايو عن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتتمتع مالطا، العضو في الاتحاد الأوروبي والواقعة في البحر المتوسط، بسجل مناصرة للقضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين، مع استمرارها في الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
