  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
من المقرر أن تعترف مالطا بدولة فلسطين يوم الاثنين

من المقرر أن تعترف مالطا بدولة فلسطين يوم الاثنين

2025-09-22 07:21:07
(MENAFN) أكد مكتب رئيس وزراء مالطا أن البلاد ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقرر اليوم الاثنين، لتصبح بذلك جزءاً من الدول التي تتخذ هذه الخطوة.

وكانت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال قد أعلنت، أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، في خطوة تستهدف دعم حل الدولتين وإنهاء النزاع في غزة. ومن المتوقع أن تلحق فرنسا وعدد من الدول الأخرى بهذه القرارات اليوم الاثنين.

يُذكر أن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، قد أعلن لأول مرة في مايو عن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتتمتع مالطا، العضو في الاتحاد الأوروبي والواقعة في البحر المتوسط، بسجل مناصرة للقضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين، مع استمرارها في الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

MENAFN22092025000045017169ID1110093378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث