لماذا قبّل الرئيس الشرع جبين الدكتور صفوح ؟

2025-09-22 07:20:09
خبرني - قبّل الرئيس السوري احمد الشرع جبين لنظام الأسد الدكتور صفوح البرازي من حماة والذي كان محروما من دخول سوريا منذ عام 1973 وذلك آخر زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة .
والدكتور البرازي وفق رصد موقع خبرني حكمه حافظ أسد بالأعدام ورفضت مصر تسليمه بعد ان طالب به النظام السوري السابق ثم سافر إلى الولايات المتحدة .
وصادر النظام السابق اموال صفوح المنقولة وغير المنقولة وأعدم ثمانية من افراد أسرته كما أصدر النظام بحقه حرمانا من حقوقه المدنية
الدكتور صفوح كما رصد موقع خبرني هو صاحب فكرة إحياء علم الثورة وتعميمه ورفض علم النظام السوري منذ بدء نشاطه المعارض في الخارج.

