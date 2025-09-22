لماذا قبّل الرئيس الشرع جبين الدكتور صفوح ؟

لماذا قبّل الرئيس الشرع جبين الدكتور صفوح ؟
خبرني - قبّل الرئيس السوري احمد الشرع جبين لنظام الأسد الدكتور صفوح البرازي من حماة والذي كان محروما من دخول سوريا منذ عام 1973 وذلك آخر زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة .
والدكتور البرازي وفق رصد موقع خبرني حكمه حافظ أسد بالأعدام ورفضت مصر تسليمه بعد ان طالب به النظام السوري السابق ثم سافر إلى الولايات المتحدة .
وصادر النظام السابق اموال صفوح المنقولة وغير المنقولة وأعدم ثمانية من افراد أسرته كما أصدر النظام بحقه حرمانا من حقوقه المدنية
الدكتور صفوح كما رصد موقع خبرني هو صاحب فكرة إحياء علم الثورة وتعميمه ورفض علم النظام السوري منذ بدء نشاطه المعارض في الخارج.
