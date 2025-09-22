403
هجوم سيبراني على مطارات أوروبية يؤدي الى تأخير في الرحلات الجوية المصرية
(MENAFN) أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية مساء السبت أن عدة رحلات جوية متجهة إلى مطارات رئيسية في مصر تأثرت بتأخيرات جراء هجوم سيبراني استهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات في عدد من المطارات الأوروبية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الرحلات القادمة إلى مطار القاهرة الدولي من مطارات هيثرو (لندن)، لوتن (أيرلندا)، بروكسل (بلجيكا)، وبرلين (ألمانيا) شهدت تأخيرات محدودة. كما تأخرت بعض الرحلات الأجنبية المتوجهة إلى مطاري الغردقة وسفنكس.
وأوضحت الوزارة أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، مشددة على متابعة الموقف بشكل مستمر عبر غرفة العمليات المركزية وبالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة.
وأفاد البيان أن الهجوم السيبراني تسبب في تعطيل مؤقت لأنظمة تقنية المعلومات في المطارات الأوروبية، مما أثر جزئياً على عمليات الإقلاع، ودعت الوزارة الركاب إلى التأكد من مواعيد رحلاتهم من خلال تطبيقات شركات الطيران.
وفي استجابة فورية، أصدر وزير الطيران المدني تعليمات بزيادة جاهزية التشغيل وتعزيز الإجراءات الوقائية في جميع المطارات المصرية لضمان استمرارية حركة الطيران دون تأثر بأي تداعيات محتملة.
