القارب "هياف" بطلاً للجولة الثانية للشواحيف برأس الخيمة

MENAFN - Al-Bayan) تُوّج القارب ((هياف)) بقيادة النوخذة الشاب محمد سهيل ومشاركة أحمد خميس، بطلاً للجولة الثانية من بطولة الإمارات للشواحيف التراثية برأس الخيمة، ليحقق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته، ويؤكد أن روح البحر الإماراتي ما زالت تنبض في جيل جديد من النواخذة. أقيم السباق وسط حضور جماهيري كبير، بتنظيم مشترك من نادي الشارقة الدولي ونادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، وتحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وبرعاية استراتيجية من مجموعة ماج القابضة.



وعلى مدار 10 دورات مثيرة، قدّم هياف أداءً بطولياً أنهاه في المركز الأول بزمن قدره 32 دقيقة، متقدماً على القارب المشخص 20 الذي حل ثانياً بعد عطل طارئ في الدورة الأخيرة، في حين جاء القارب رهيب 11 الكويتي في المركز الثالث، ليؤكد الحضور الخليجي الأصيل في هذا الحدث التراثي.



من جهتها، أشادت اللجنة المنظمة بالمستوى الفني العالي، مؤكدة أن البطولة تمثل منصة للحفاظ على تراث الأجداد ونقله للأجيال القادمة، وأن هذه المنافسات تجسد قيم الشجاعة وروح البحر التي تربى عليها أبناء الإمارات.

وعبّر النوخذة محمد سهيل عن فرحته قائلاً: فوزنا هو أكثر من لقب رياضي، هو رسالة وفاء لآبائنا وأجدادنا الذين علّمونا حب البحر وعزيمته، نشكر اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وماج القابضة على دعمهم الكبير، الذي يجعلنا نستمر في إحياء هذه الرياضة والمحافظة على هويتها التراثية، هذا الإنجاز يرسّخ مكانة بطولة الإمارات للشواحيف كونها جسراً يربط الماضي بالمستقبل، ويحفّز الشباب على حمل راية التراث والمضي بها نحو آفاق جديدة.