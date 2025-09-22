القارب "هياف" بطلاً للجولة الثانية للشواحيف برأس الخيمة

القارب "هياف" بطلاً للجولة الثانية للشواحيف برأس الخيمة
وعلى مدار 10 دورات مثيرة، قدّم هياف أداءً بطولياً أنهاه في المركز الأول بزمن قدره 32 دقيقة، متقدماً على القارب المشخص 20 الذي حل ثانياً بعد عطل طارئ في الدورة الأخيرة، في حين جاء القارب رهيب 11 الكويتي في المركز الثالث، ليؤكد الحضور الخليجي الأصيل في هذا الحدث التراثي.
من جهتها، أشادت اللجنة المنظمة بالمستوى الفني العالي، مؤكدة أن البطولة تمثل منصة للحفاظ على تراث الأجداد ونقله للأجيال القادمة، وأن هذه المنافسات تجسد قيم الشجاعة وروح البحر التي تربى عليها أبناء الإمارات.
وعبّر النوخذة محمد سهيل عن فرحته قائلاً: فوزنا هو أكثر من لقب رياضي، هو رسالة وفاء لآبائنا وأجدادنا الذين علّمونا حب البحر وعزيمته، نشكر اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وماج القابضة على دعمهم الكبير، الذي يجعلنا نستمر في إحياء هذه الرياضة والمحافظة على هويتها التراثية، هذا الإنجاز يرسّخ مكانة بطولة الإمارات للشواحيف كونها جسراً يربط الماضي بالمستقبل، ويحفّز الشباب على حمل راية التراث والمضي بها نحو آفاق جديدة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
رئيس كوريا الشمالية يعلن عن إمتلاك أسلحة سرية جديدة ...
منصات البث التلفزيوني المباشر تعلن عن إطلاق إعلانات تفاعلية شبيهة بوسا...
شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة...
ألمانيا تحذر: أي خطوة تتخذها إسرائيل لضم الأراضي المحتلة ستُهدد ح...
الذكاء الاصطناعي يوفر 170 مليون وظيفة.. 7 وظائف مرشحة للازدهار...
رئيس مجلس النواب: دعم التعاون البحريني الباكستاني في المجال التشريعي ...