2000 دولار.. هذا هو السبب الحقيقي وراء سعر الآيفون الجديد!

2000 دولار.. هذا هو السبب الحقيقي وراء سعر الآيفون الجديد!
إنه ليس مجرد هاتف، بل هو نقطة تحول في عالم التكنولوجيا، حيث يتصاعد الجدل: ما الذي يبرر هذا السعر الجنوني، وهل تحولت الأجهزة الذكية إلى سلعة فاخرة لا يقدر عليها إلا القلة؟
في عام 2017، صُدم المستهلكون من فكرة دفع ألف دولار أمريكي مقابل هاتف آيفون، لكن الآن، قد يجد بعض المشترين أنفسهم يدفعون ضعف هذا المبلغ إذا اختاروا أحدث طراز من أبل.
لقد تحول آيفون من كونه مجرد هاتف ذكي إلى رمز للمكانة، مما يثير تساؤلات حول استراتيجية الشركة في عصر يتزايد فيه التضخم والضغط الاقتصادي.
تم إطلاق هاتف آيفون 17 برو ماكس، النسخة الأكبر من هاتف أبل الاحترافي، بالتزامن مع هواتف آيفون 17 و17 برو و آيفون إير. ويبلغ سعر طراز آيفون 17 برو ماكس 2000 دولار أمريكي إذا اختار المشترون النسخة المزودة بسعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت (2TB).
وعلى الرغم من أن الهواتف ذات سعة التخزين الإضافية تكلف عادةً أكثر، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها أبل خيار 2 تيرابايت لآيفون، مما يجعله أحد أغلى الهواتف في السوق.
يأتي هذا الإطلاق في وقت تواجه فيه أبل ضغوطاً متزايدة لزيادة مبيعات آيفون وسط مخاوف بشأن استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
ووفقاً للخبراء، فإن تقديم فئة سعرية أعلى يتيح لشركة أبل تحقيق المزيد من الإيرادات دون الحاجة إلى بيع المزيد من الوحدات في سوق الهواتف الذكية الذي كان يمر بفترة صعبة حتى وقت قريب.
قال أنجيلو زينو، نائب الرئيس الأول في شركة أبحاث الاستثمار سي إف آر إيه (CFRA)، إن هواتف آيفون الجديدة ستؤدي إلى رفع متوسط سعر بيع المنتج، وهو مقياس يراقبه المحللون كمؤشر على مدى ربحية آيفون لشركة أبل.
وأوضح زينو أن الزيادة في السعر ستكون مدفوعة بشكل أساسي بالطلب على هاتف آيفون إير، الذي يعد أغلى بـ 100 دولار من هاتف آيفون 16 بلس للعام الماضي.
ويؤكد أن خيار 2 تيرابايت هو وسيلة لأبل لتمييز هواتفها الفاخرة عن المنافسين، على سبيل المثال، يتوقف أعلى سعة تخزين لهاتف سامسونغ غالاكسي إس 25 ألترا و غوغل بيكسل 10 برو إكس إل عند 1 تيرابايت.
ويقول زينو: "أعتقد أنه عرض مثير للاهتمام، بمعنى أنني لا أعتقد أن هناك هاتفاً آخر في السوق يقدم سعة تخزين داخلية تبلغ 2 تيرابايت".
قد يكون هاتف آيفون بسعر 2000 دولار أمريكي هو أغلى هاتف من أبل حتى الآن، لكنه ليس باهظ الثمن مثل الهواتف القابلة للطي من سامسونغ وغوغل التي تأتي بسعة 1 تيرابايت.
حيث يبلغ سعر النسخة ذات 1 تيرابايت من هاتف سامسونغ غالاكسي زي فولد 7 حوالي 2,419.99 دولاراً، بينما يبلغ سعر هاتف بيكسل 10 برو فولد بنفس سعة التخزين 2,149 دولاراً.
يُشير جوش لويتز، المحلل في شركة كونسيومر إنتلجنس ريسيرش بارتنرز، أن العديد من المشترين لن يضطروا لدفع هذا الثمن مباشرة، حيث تقدم شركات الاتصالات عادةً عروض مقايضة وخطط دفع لتخفيف العبء.
ووفقاً لـ نبيلة بوبال من إنترناشونال داتا كوربوريشن (IDC)، فإن "الشكوك الاقتصادية تميل إلى الضغط على الطلب في الطرف الأدنى من السوق، حيث تكون الحساسية للسعر هي الأعلى"، وهذا يفسر لماذا تباع طرازات "برو" من أبل بشكل أفضل من الطرازات العادية، خاصة في الولايات المتحدة.
وقد تكون سعة التخزين المتزايدة علامة أخرى على أن أبل تسوّق هواتفها "الاحترافية" لصانعي المحتوى ومحرري الفيديو، حيث تستهلك ملفات الوسائط المتعددة الكبيرة مساحة أكبر.
أعلنت أبل عن تشكيلة هواتفها الجديدة في 9 سبتمبر الجاري في مقرها في كوبرتينو، كاليفورنيا، وتشمل طرازات "برو" لوحة خلفية معاد تصميمها وكاميرا ذات تقريب بصري أطول، بالإضافة إلى عمر بطارية ممتد. كما تتميز الهواتف بأداء أفضل بفضل شريحة أبل الجديدة وتصميمها المحدّث الذي يسمح بتبديد أفضل للحرارة.
ويتوقع المحلل دان آيفز من "ويدبوش سيكيوريتيز" أن تزيد الطلبات المسبقة على آيفون بنسبة تتراوح بين 5% و10% مقارنة بالعام الماضي، حيث تُشير تقديرات شركته إلى أن 20% من مالكي هواتف آيفون حول العالم لم يقوموا بالترقية في السنوات الأربع الماضية.
