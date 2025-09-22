2000 دولار.. هذا هو السبب الحقيقي وراء سعر الآيفون الجديد!

MENAFN - Al-Bayan) هل أنت مستعد لدفع ألفي دولار مقابل هاتف؟ هذا ليس سؤالاً افتراضياً، آبل كسرت كل التوقعات، وأطلقت هاتف آيفون 17 برو ماكس بسعر لم يجرؤ أحد على تخيله.

إنه ليس مجرد هاتف، بل هو نقطة تحول في عالم التكنولوجيا، حيث يتصاعد الجدل: ما الذي يبرر هذا السعر الجنوني، وهل تحولت الأجهزة الذكية إلى سلعة فاخرة لا يقدر عليها إلا القلة؟

في عام 2017، صُدم المستهلكون من فكرة دفع ألف دولار أمريكي مقابل هاتف آيفون، لكن الآن، قد يجد بعض المشترين أنفسهم يدفعون ضعف هذا المبلغ إذا اختاروا أحدث طراز من أبل.

لقد تحول آيفون من كونه مجرد هاتف ذكي إلى رمز للمكانة، مما يثير تساؤلات حول استراتيجية الشركة في عصر يتزايد فيه التضخم والضغط الاقتصادي.

تم إطلاق هاتف آيفون 17 برو ماكس، النسخة الأكبر من هاتف أبل الاحترافي، بالتزامن مع هواتف آيفون 17 و17 برو و آيفون إير. ويبلغ سعر طراز آيفون 17 برو ماكس 2000 دولار أمريكي إذا اختار المشترون النسخة المزودة بسعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت (2TB).

وعلى الرغم من أن الهواتف ذات سعة التخزين الإضافية تكلف عادةً أكثر، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها أبل خيار 2 تيرابايت لآيفون، مما يجعله أحد أغلى الهواتف في السوق.

يأتي هذا الإطلاق في وقت تواجه فيه أبل ضغوطاً متزايدة لزيادة مبيعات آيفون وسط مخاوف بشأن استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً للخبراء، فإن تقديم فئة سعرية أعلى يتيح لشركة أبل تحقيق المزيد من الإيرادات دون الحاجة إلى بيع المزيد من الوحدات في سوق الهواتف الذكية الذي كان يمر بفترة صعبة حتى وقت قريب.

قال أنجيلو زينو، نائب الرئيس الأول في شركة أبحاث الاستثمار سي إف آر إيه (CFRA)، إن هواتف آيفون الجديدة ستؤدي إلى رفع متوسط سعر بيع المنتج، وهو مقياس يراقبه المحللون كمؤشر على مدى ربحية آيفون لشركة أبل.

وأوضح زينو أن الزيادة في السعر ستكون مدفوعة بشكل أساسي بالطلب على هاتف آيفون إير، الذي يعد أغلى بـ 100 دولار من هاتف آيفون 16 بلس للعام الماضي.

ويؤكد أن خيار 2 تيرابايت هو وسيلة لأبل لتمييز هواتفها الفاخرة عن المنافسين، على سبيل المثال، يتوقف أعلى سعة تخزين لهاتف سامسونغ غالاكسي إس 25 ألترا و غوغل بيكسل 10 برو إكس إل عند 1 تيرابايت.

ويقول زينو: "أعتقد أنه عرض مثير للاهتمام، بمعنى أنني لا أعتقد أن هناك هاتفاً آخر في السوق يقدم سعة تخزين داخلية تبلغ 2 تيرابايت".

قد يكون هاتف آيفون بسعر 2000 دولار أمريكي هو أغلى هاتف من أبل حتى الآن، لكنه ليس باهظ الثمن مثل الهواتف القابلة للطي من سامسونغ وغوغل التي تأتي بسعة 1 تيرابايت.

حيث يبلغ سعر النسخة ذات 1 تيرابايت من هاتف سامسونغ غالاكسي زي فولد 7 حوالي 2,419.99 دولاراً، بينما يبلغ سعر هاتف بيكسل 10 برو فولد بنفس سعة التخزين 2,149 دولاراً.

يُشير جوش لويتز، المحلل في شركة كونسيومر إنتلجنس ريسيرش بارتنرز، أن العديد من المشترين لن يضطروا لدفع هذا الثمن مباشرة، حيث تقدم شركات الاتصالات عادةً عروض مقايضة وخطط دفع لتخفيف العبء.

ووفقاً لـ نبيلة بوبال من إنترناشونال داتا كوربوريشن (IDC)، فإن "الشكوك الاقتصادية تميل إلى الضغط على الطلب في الطرف الأدنى من السوق، حيث تكون الحساسية للسعر هي الأعلى"، وهذا يفسر لماذا تباع طرازات "برو" من أبل بشكل أفضل من الطرازات العادية، خاصة في الولايات المتحدة.

وقد تكون سعة التخزين المتزايدة علامة أخرى على أن أبل تسوّق هواتفها "الاحترافية" لصانعي المحتوى ومحرري الفيديو، حيث تستهلك ملفات الوسائط المتعددة الكبيرة مساحة أكبر.

أعلنت أبل عن تشكيلة هواتفها الجديدة في 9 سبتمبر الجاري في مقرها في كوبرتينو، كاليفورنيا، وتشمل طرازات "برو" لوحة خلفية معاد تصميمها وكاميرا ذات تقريب بصري أطول، بالإضافة إلى عمر بطارية ممتد. كما تتميز الهواتف بأداء أفضل بفضل شريحة أبل الجديدة وتصميمها المحدّث الذي يسمح بتبديد أفضل للحرارة.

ويتوقع المحلل دان آيفز من "ويدبوش سيكيوريتيز" أن تزيد الطلبات المسبقة على آيفون بنسبة تتراوح بين 5% و10% مقارنة بالعام الماضي، حيث تُشير تقديرات شركته إلى أن 20% من مالكي هواتف آيفون حول العالم لم يقوموا بالترقية في السنوات الأربع الماضية.