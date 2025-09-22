الذكاء الاصطناعي يوفر 170 مليون وظيفة.. 7 وظائف مرشحة للازدهار

MENAFN - Al-Bayan) يشهد سوق العمل العالمي تحولا جذريا مع تسارع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يقتصر دوره على تعطيل الوظائف الحالية فحسب، بل سيعيد أيضا تعريف فرص العمل ويخلق وظائف جديدة في السنوات المقبلة.

ووفقا لمسح "مستقبل الوظائف 2024" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يتم فقدان نحو 90 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة للأتمتة واعتماد الذكاء الاصطناعي، في حين من المرجح أن تنشأ نحو 170 مليون وظيفة جديدة، ما يعكس تحولا كبيرا في أنماط التوظيف حول العالم، وفقا لـ ndtv.

ويرى خبراء الوظائف أن الأفراد الذين يستكشفون مساراتهم المهنية اليوم أمامهم فرصة ذهبية للانخراط في مجالات واعدة تتميز بالطلب المستمر والنمو السريع، لا سيما تلك المرتبطة بالبيانات، والأمن السيبراني، والمركبات الكهربائية والذاتية القيادة.

أخصائيو البيانات هم من بين أكثر المتخصصين طلبا في الوقت الحالي، حيث تعتمد الصناعات الكبرى بشكل متزايد على القرارات المبنية على البيانات. وتشمل مهامهم جمع وتحليل وتفسير كميات ضخمة من المعلومات لتوجيه استراتيجيات الأداء واتخاذ القرارات الذكية، فيما يتوقع أن يشهد الطلب على خبراتهم استقرارا طويل الأمد في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والتسويق.

وفي قطاع التكنولوجيا المالية، يبرز مهندسو "Fintech" كقوة دافعة للابتكار، حيث يقومون بتطوير أنظمة دفع رقمية آمنة، وحلول البلوك تشين، وتطبيقات مصرفية حديثة. ومن المتوقع أن توفر البنوك والشركات الناشئة وشركات الدفع فرصا واسعة لهذا التخصص.

كما يظل أخصائيو الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في صدارة الوظائف المستقبلية، إذ يقومون بتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقود روبوتات المحادثة، والسيارات ذاتية القيادة، وتقنيات التعرف على الوجه، وغيرها من الأدوات التنبؤية التي تدعم التحول الرقمي عبر قطاعات مختلفة.

من جهتها، تظل وظائف تطوير البرمجيات والتطبيقات محورا أساسيا لسوق العمل، حيث يعتمد عليها الأفراد والشركات على حد سواء، فيما يوفر القطاع فرصا طويلة الأمد للباحثين عن الاستقرار والنمو المهني.

وتشهد مجالات الأمن السيبراني وكذلك إدارة تخزين البيانات نموا ملحوظا، إذ تسعى الشركات والمؤسسات الحكومية إلى حماية بياناتها ومعلوماتها الحيوية من الاختراقات والتهديدات الإلكترونية، مع توسع الحاجة إلى أنظمة تخزين وإدارة متقدمة تتعامل مع الكم الهائل من البيانات الناتجة عن القطاعات المختلفة.

ويبرز تخصص المركبات الكهربائية والذاتية القيادة كأحد أسرع المجالات نموا، مدفوعا بالاستثمارات الضخمة من شركات مثل تسلا وأوبر وعدد من الشركات الناشئة، إذ يساهم المتخصصون في هذا المجال في تطوير سيارات أكثر أمانًا وذكاءً واستدامة.

ويتفق الخبراء على أن اختيار التخصص المهني المناسب في ظل الثورة الرقمية الحالية يتطلب استشارة المعلمين والأهل، وإجراء اختبارات القدرات، والتحدث مع مستشاري التوجيه المهني لضمان اتخاذ قرار مستنير يحقق التوافق بين المهارات الشخصية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.