رئيس كوريا الشمالية يعلن عن إمتلاك أسلحة سرية جديدة
(MENAFN) أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن حصول بلاده على "أسلحة سرية جديدة"، دون أن يكشف عن تفاصيلها أو طبيعتها. في خطاب له نشرته إحدى وكالات الأنباء الكورية، قال كيم إن هذه الأسلحة تمثل خطوة هامة في تقدم كوريا الشمالية بمجال البحث والتطوير الدفاعي، مشيرًا إلى أن هذا التقدم سيكون له دور بارز في تعزيز القوة العسكرية للبلاد.
وأكد كيم قائلاً: "لقد حصلنا على أسلحة سرية جديدة وحققنا تقدمًا كبيرًا في البحث والتطوير الدفاعي، مما سيساهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من التقدم في قوتنا العسكرية"، وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء.
وفي حديثه أمام الدورة الـ13 للجمعية الشعبية العليا الـ14، كشف كيم عن تعزيز بلاده قوتها البحرية عبر بناء مدمرات متعددة الأغراض. كما شدد على أن "حزبنا وحكومتنا يحققان أيضًا تقدمًا مستمرًا وسريعًا في تعزيز القدرة الدفاعية لبلادنا".
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس للعلاقات الدولية، حيث تواصل كوريا الشمالية تعزيز قدراتها العسكرية في تحدٍ للضغوط الدولية المطالبة بنزع سلاحها النووي.
