رئيس مجلس النواب: البحرين والسعودية.. شراكة استراتيجية متطورة وعلاقة تاريخية راسخة

رئيس مجلس النواب: البحرين والسعودية.. شراكة استراتيجية متطورة وعلاقة تاريخية راسخة
وثمن جهود مجلس التنسيق السعودي البحريني واللجان المنبثقة عنه، من أعمال ومبادرات في كافة مجالات التعاون، التي من شأنها تحقيق الخير والنفع لمواطني البلدين الشقيقين، وتلبي تطلعات قيادتيهما الحكيمة.
وأشاد بما حققته المملكة العربية السعودية من نجاحات تنموية وإنجازات حضارية، ومكانة خليجية وعربية متميزة، وإسلامية رائدة، وما تشكله من ثقل إقليمي ودولي، ومن إسهامات إنسانية مستمرة، وجهود متواصلة في دعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في برقية التهنئة التي بعثها إلى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمّنها خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، ومعربا عن بالغ التقدير والاعتزاز بأواصر العلاقات التاريخية المتميزة، وعمق الروابط الأخوية الوثيقة، التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن اليوم الوطني السعودي يعد محطة وطنية بارزة، وذكرى تاريخية خالدة، لجهود الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وأبنائه الملوك الكرام.. ومناسبة جامعة جسدت التفاف الشعب السعودي مع قيادته الحكيمة، لبناء نهضة واسعة، ومسيرة تنموية رائدة، قائمة على الوحدة الوطنية والهوية السعودية، وحققت إنجازات مستدامة على كافة الأصعدة.
كما أكد حرص مجلس النواب ومجلس الشورى السعودي، على مواصلة تعزيز وتنمية أوجه مسارات التعاون المثمر، والعمل المشترك الوطيد، ودعم المشاريع والبرامج الثنائية، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وتنسيق المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية.
وبعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة مماثلة إلى نايف بن بندر السديري، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، متمنيًا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والتطور، ودوام الرفعة والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
