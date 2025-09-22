رئيس مجلس النواب: البحرين والسعودية.. شراكة استراتيجية متطورة وعلاقة تاريخية راسخة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، تتمتعان بعلاقة تاريخية راسخة، وشراكة استراتيجية متطورة، على كافة المستويات، وفي مختلف المجالات، بفضل الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده مسارات التعاون من تقدم ونماء، وتنسيق وتكامل، بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وثمن جهود مجلس التنسيق السعودي البحريني واللجان المنبثقة عنه، من أعمال ومبادرات في كافة مجالات التعاون، التي من شأنها تحقيق الخير والنفع لمواطني البلدين الشقيقين، وتلبي تطلعات قيادتيهما الحكيمة.



وأشاد بما حققته المملكة العربية السعودية من نجاحات تنموية وإنجازات حضارية، ومكانة خليجية وعربية متميزة، وإسلامية رائدة، وما تشكله من ثقل إقليمي ودولي، ومن إسهامات إنسانية مستمرة، وجهود متواصلة في دعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.



جاء ذلك في برقية التهنئة التي بعثها إلى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمّنها خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، ومعربا عن بالغ التقدير والاعتزاز بأواصر العلاقات التاريخية المتميزة، وعمق الروابط الأخوية الوثيقة، التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.



وأشار إلى أن اليوم الوطني السعودي يعد محطة وطنية بارزة، وذكرى تاريخية خالدة، لجهود الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وأبنائه الملوك الكرام.. ومناسبة جامعة جسدت التفاف الشعب السعودي مع قيادته الحكيمة، لبناء نهضة واسعة، ومسيرة تنموية رائدة، قائمة على الوحدة الوطنية والهوية السعودية، وحققت إنجازات مستدامة على كافة الأصعدة.



كما أكد حرص مجلس النواب ومجلس الشورى السعودي، على مواصلة تعزيز وتنمية أوجه مسارات التعاون المثمر، والعمل المشترك الوطيد، ودعم المشاريع والبرامج الثنائية، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وتنسيق المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية.



وبعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة مماثلة إلى نايف بن بندر السديري، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، متمنيًا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والتطور، ودوام الرفعة والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.