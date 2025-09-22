  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأشغال: غلق المسار الأيمن على شارع المحرق بمنطقة الرفاع

الأشغال: غلق المسار الأيمن على شارع المحرق بمنطقة الرفاع

2025-09-22 06:10:40
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن تمديدات خطوط المياه على شارع المحرق بمنطقة الرفاع، تستدعي غلق المسار الأيمن في الجزء المحصور بين طريق 1827 وشارع أم النعسان للمرور المتجه جنوباً وسيتم توفير مسار واحد للحركة المرورية.

وأوضحت أن العمل في الموقع المذكور يكون ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 23/09/2025م ولمدة شهرين.

ودعت إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.

MENAFN22092025000055011008ID1110093027

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث