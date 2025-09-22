الأشغال: غلق المسار الأيمن على شارع المحرق بمنطقة الرفاع

403
الأشغال: غلق المسار الأيمن على شارع المحرق بمنطقة الرفاع
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن تمديدات خطوط المياه على شارع المحرق بمنطقة الرفاع، تستدعي غلق المسار الأيمن في الجزء المحصور بين طريق 1827 وشارع أم النعسان للمرور المتجه جنوباً وسيتم توفير مسار واحد للحركة المرورية.
وأوضحت أن العمل في الموقع المذكور يكون ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 23/09/2025م ولمدة شهرين.
ودعت إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.
