الامانة تنظم مخيم كشفي للمجلس البلدي لأعضاء اللجان المحلية

2025-09-22 06:08:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظّمت دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمّان الكبرى مخيمًا كشفيًا لأعضاء المجلس البلدي للجان المحلية، والبالغ عددهم 132 طالبًا من جميع مناطق مدينة عمّان، وذلك في مخيم عمّان الدائم.
واشتمل المخيم على أنشطة تدريبية وكشفية متنوعة للأعضاء، كـالتعلّم من خلال اللعب، وتعزيز المهارات القيادية، والعمل الجماعي، واحترام الرأي والرأي الآخر، بالإضافة إلى تجربة الحياة الكشفية من خلال جمع الحطب، وإشعال النار، وعمل صاجيات.
وتخلل المخيم إجراء انتخابات رؤساء المجالس البلدية، البالغ عددهم 22، حيث تم انتخاب:
الطالبة ليان محمود العوايشة من منطقة الجبيهة رئيسًا للمجلس البلدي السابع،
الطالب محمد عبد الله الطالب من منطقة أبو نصير نائبًا لرئيس المجلس البلدي،
والطالبة زينة ياسر رشيد ناطقًا إعلاميًا للمجلس البلدي.
وقد قدم المشاركون نموذجًا يُحتذى به في الديمقراطية من خلال عملية الترشّح، والإعلان عن خطة برنامج العمل المستقبلية، والتصويت لمن يستحق.

MENAFN22092025000208011052ID1110093021

