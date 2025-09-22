  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الفايز يعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع أوزبكستان

2025-09-22 06:08:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، اليوم في مقر الوزارة، نائب وزير خارجية أوزبكستان بهرمان أعلاييف.
وترأس الفايز مع نائب وزير الخارجية الأوزبكي الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتَي خارجية البلدين، والتي تمّ خلالها مناقشة عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وأبرز أولويات البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، كما تمّ خلال المشاورات متابعة مخرجات الزيارة الملكية الأخيرة إلى أوزبكستان، خصوصًا في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين.

