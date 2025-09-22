الفايز يعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع أوزبكستان

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الفايز يعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع أوزبكستان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، اليوم في مقر الوزارة، نائب وزير خارجية أوزبكستان بهرمان أعلاييف.
وترأس الفايز مع نائب وزير الخارجية الأوزبكي الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتَي خارجية البلدين، والتي تمّ خلالها مناقشة عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وأبرز أولويات البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، كما تمّ خلال المشاورات متابعة مخرجات الزيارة الملكية الأخيرة إلى أوزبكستان، خصوصًا في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين.
وترأس الفايز مع نائب وزير الخارجية الأوزبكي الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتَي خارجية البلدين، والتي تمّ خلالها مناقشة عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وأبرز أولويات البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، كما تمّ خلال المشاورات متابعة مخرجات الزيارة الملكية الأخيرة إلى أوزبكستان، خصوصًا في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها بدولة فلسطين...
هولو تكشف عن أكبر حملة هدايا عقارية في الإمارات: اشترِ منزلاً واربح 50...
جوجل وأمازون ومايكروسوفت تحذر موظفيها من السفر بسبب تأشيرة (إتش-1بي...
"سوليدرتي البحرين" تدعم توظيف 100 بحريني من خلال برامج "تمكين"...
رئيس مجلس النواب: البحرين والسعودية.. شراكة استراتيجية متطورة وعلاقة ...
الأشغال: غلق المسار الأيمن على شارع المحرق بمنطقة الرفاع...