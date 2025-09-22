  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الفراية: الحكومة تعتزم زيادة مخصصات المراكز الحدودية العام المقبل

2025-09-22 06:08:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمراكز الحدودية، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس بشكل مباشر على الصادرات والسياحة والتنمية، إضافة إلى خلق فرص عمل.
وقال الفراية، عقب افتتاح غرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود ومبنى المسافرين وبعض مشاريع التأهيل لمركز حدود الكرامة – طريبيل في محافظة المفرق، إن "الاهتمام بالحدود ليس ترفًا ثقافيًا".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة خصصت هذا العام 5 ملايين دينار للمراكز الحدودية، وتعتزم زيادتها العام المقبل، إلى جانب الدعم الخارجي المقدم لتعزيز هذه المراكز نظرًا لأهميتها في مجالات الأمن وضبط المخدرات والأسلحة وغيرها.
وبيّن الفراية أنه لدى الحكومة خطة متكاملة للمراكز الحدودية تشمل بناء مراكز جديدة وصيانة البنية التحتية في المراكز القائمة، ضمن خطة منسقة لتمويل هذه المشاريع.
ولفت إلى أنه تم اليوم افتتاح في مركز حدود الكرامة – طريبيل صالة للقادمين، وأخرى للمغادرين، إضافة إلى مبنى لتفتيش الأمتعة، ومركز صحي، ومركز للجمارك.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تسهم المباني التي تم افتتاحها في تسهيل حركة المسافرين، والتقليل من مدة بقائهم داخل المركز الحدودي، وتسهيل التجارة مع العراق.

