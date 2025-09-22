بريطانيا: حماس لا مكان لها في مستقبل فلسطين
وأضافت أنها أوضحت لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه وحكومته لا ينبغي أن يضموا أجزاء من الضفة الغربية.
وتابعت "لقد كنا واضحين بأن الاعتراف بدولة فلسطين أفضل طريقة لاحترام أمن إسرائيل وكذلك أمن الفلسطينيين".
وفي تحرك دولي منسق، أعلنت بريطانيا والبرتغال وكندا وأستراليا، الأحد، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، فيما تستعد دول أخرى لاتخاذ الخطوة ذاتها، في تطور تاريخي في الموقف الغربي من القضية الفلسطينية على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في بيان مصوَّر، اعتراف بلاده الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار تحرك دولي منسق لدعم حل الدولتين، إلى جانب كندا وأستراليا، وتهيئة مسار نحو سلام عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، بُثّت الأحد، إن بلاده تشترط الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة لإقامة سفارة في فلسطين، وذلك عشية اعتراف باريس بدولة فلسطين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها بدولة فلسطين...
هولو تكشف عن أكبر حملة هدايا عقارية في الإمارات: اشترِ منزلاً واربح 50...
جوجل وأمازون ومايكروسوفت تحذر موظفيها من السفر بسبب تأشيرة (إتش-1بي...
"سوليدرتي البحرين" تدعم توظيف 100 بحريني من خلال برامج "تمكين"...
رئيس مجلس النواب: البحرين والسعودية.. شراكة استراتيجية متطورة وعلاقة ...
الأشغال: غلق المسار الأيمن على شارع المحرق بمنطقة الرفاع...