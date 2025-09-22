بريطانيا: حماس لا مكان لها في مستقبل فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) لندن -PNN- شددت وزارة الخارجية البريطانية على أن حركة (حماس) لا يمكن أن يكون لها مكان في مستقبل فلسطين وعليها إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على الفور.

وأضافت أنها أوضحت لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه وحكومته لا ينبغي أن يضموا أجزاء من الضفة الغربية.

وتابعت "لقد كنا واضحين بأن الاعتراف بدولة فلسطين أفضل طريقة لاحترام أمن إسرائيل وكذلك أمن الفلسطينيين".

وفي تحرك دولي منسق، أعلنت بريطانيا والبرتغال وكندا وأستراليا، الأحد، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، فيما تستعد دول أخرى لاتخاذ الخطوة ذاتها، في تطور تاريخي في الموقف الغربي من القضية الفلسطينية على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في بيان مصوَّر، اعتراف بلاده الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار تحرك دولي منسق لدعم حل الدولتين، إلى جانب كندا وأستراليا، وتهيئة مسار نحو سلام عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، بُثّت الأحد، إن بلاده تشترط الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة لإقامة سفارة في فلسطين، وذلك عشية اعتراف باريس بدولة فلسطين.