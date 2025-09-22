الاحتلال يُجدّد إبعاد المرابطة خديجة خويص عن الأقصى

الاحتلال يُجدّد إبعاد المرابطة خديجة خويص عن الأقصى
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن سلطات الاحتلال سلّمت المقدسية خويص قرارًا بتجديد إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.
وخويص أسيرة محررة، اعتُقلت عدّة مرات وأُبعدت عن الضفة والمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة، ومُنعت من السفر مرات عديدة.
واعتقلت قوات الاحتلال خويص أكثر من 30 مرة، ومنعتها لأكثر من أربع سنوات من السفر، وحُرمتُ من التأمين الصحي لأكثر من ثلاث سنوات بمزاعم واهية.
