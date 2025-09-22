الاحتلال يُجدّد إبعاد المرابطة خديجة خويص عن الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس -PNN- جددّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إبعاد المرابطة خديجة خويص عن المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن سلطات الاحتلال سلّمت المقدسية خويص قرارًا بتجديد إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

وخويص أسيرة محررة، اعتُقلت عدّة مرات وأُبعدت عن الضفة والمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة، ومُنعت من السفر مرات عديدة.

واعتقلت قوات الاحتلال خويص أكثر من 30 مرة، ومنعتها لأكثر من أربع سنوات من السفر، وحُرمتُ من التأمين الصحي لأكثر من ثلاث سنوات بمزاعم واهية.