  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يُجدّد إبعاد المرابطة خديجة خويص عن الأقصى

الاحتلال يُجدّد إبعاد المرابطة خديجة خويص عن الأقصى

2025-09-22 06:08:13
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس -PNN- جددّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إبعاد المرابطة خديجة خويص عن المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن سلطات الاحتلال سلّمت المقدسية خويص قرارًا بتجديد إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

وخويص أسيرة محررة، اعتُقلت عدّة مرات وأُبعدت عن الضفة والمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة، ومُنعت من السفر مرات عديدة.

واعتقلت قوات الاحتلال خويص أكثر من 30 مرة، ومنعتها لأكثر من أربع سنوات من السفر، وحُرمتُ من التأمين الصحي لأكثر من ثلاث سنوات بمزاعم واهية.

MENAFN22092025000205011050ID1110093015

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث