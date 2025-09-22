20 شهيدا برصاص وقصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وبحسب المصادر ذاتها، نقل 12 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، و3 إلى المعمداني، و4 إلى مستشفى الأقصى، وشهيد إلى مستشفى ناصر.
وقد أسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,283 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
يواصل الجيش الإسرائيلي، منذ فجر الإثنين، شنّ سلسلة غارات جوية وهجمات مدفعية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء.
وبحسب مصادر ميدانية، ترافق القصف مع تفجيرات متتالية لعربات مفخخة داخل الأحياء السكنية، مخلّفاً دماراً واسعاً في البنية التحتية والمنازل.
في الأثناء، جددت سلطات الاحتلال إنذاراتها بضرورة إخلاء مدينة غزة والتوجه نحو الجنوب، في وقت تتفاقم فيه المعاناة الإنسانية للمدنيين العالقين تحت القصف المستمر.
