20 شهيدا برصاص وقصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- أعلنت مصادر طبية استشهاد 20 مواطنا، منذ فجر اليوم الاثنين، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وبحسب المصادر ذاتها، نقل 12 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، و3 إلى المعمداني، و4 إلى مستشفى الأقصى، وشهيد إلى مستشفى ناصر.

وقد أسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,283 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

يواصل الجيش الإسرائيلي، منذ فجر الإثنين، شنّ سلسلة غارات جوية وهجمات مدفعية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء.

وبحسب مصادر ميدانية، ترافق القصف مع تفجيرات متتالية لعربات مفخخة داخل الأحياء السكنية، مخلّفاً دماراً واسعاً في البنية التحتية والمنازل.

في الأثناء، جددت سلطات الاحتلال إنذاراتها بضرورة إخلاء مدينة غزة والتوجه نحو الجنوب، في وقت تتفاقم فيه المعاناة الإنسانية للمدنيين العالقين تحت القصف المستمر.