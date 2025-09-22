مطار الملكة علياء يستقبل 1.08 مليون مسافر خلال آب الماضي

مطار الملكة علياء يستقبل 1.08 مليون مسافر خلال آب الماضي
عمان 22 أيلول (بترا)- استقبل مطار الملكة علياء الدولي 1081573 مسافرا خلال آب الماضي، مسجلا ارتفاعا نسبته 12.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب "مجموعة المطار الدولي".
وأوضحت المجموعة في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الإنجاز يعد أعلى رقم مسافرين في تاريخ المطار خلال شهر واحد.
وأشارت الى أنه خلال الفترة نفسها سجل المطار أيضا 8380 حركة طائرات بزيادة قدرها 11.5 بالمئة مقارنة بشهر آب 2024، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 6683 طنا، والتي تمثل انخفاضا طفيفا نسبته 0.1 بالمئة.
يذكر أنه من كانون الثاني حتى نهاية آب الماضي، استقبل المطار ما مجموعه 6467788 مسافرا، بزيادة نسبتها 6.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما سجل 52303 حركة طائرات، بارتفاع نسبته 3.2 بالمئة، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 45265 طنا بانخفاض نسبته 13.0 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتعليقا على هذه الإحصائيات الاستثنائية، قال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المطار الدولي" نيكولا دفيليير:"شكل آب الماضي الشهر الأكثر حركة في تاريخ مطار الملكة علياء الدولي، وهو ما يعكس استمرار النمو رغم التحديات الإقليمية".
وأضاف: "جاء هذا الإنجاز مدفوعا بعودة المغتربين خلال عطلة الصيف، ما يعزز دور المطار بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".
وقال إن الارتفاع المستمر في حركة المسافرين يؤكد مرونة المطار وجاذبيته المتنامية ويجدد التزامنا بتوفير تجربة سفر سلسة ومرحبة يشعر فيها المسافرون كأنهم في بيتهم.
وأوضح أن المجموعة ستواصل المضي قدما في توسيع شبكة الربط الجوي وتطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة المطار بوصفه وجهة رائدة إقليميا في مجال رضا المسافرين.
--(بترا)
م ف/ أ أ
22/09/2025 12:40:48
