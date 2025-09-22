مطار الملكة علياء يستقبل 1.08 مليون مسافر خلال آب الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 22 أيلول (بترا)- استقبل مطار الملكة علياء الدولي 1081573 مسافرا خلال آب الماضي، مسجلا ارتفاعا نسبته 12.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب "مجموعة المطار الدولي".

وأوضحت المجموعة في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الإنجاز يعد أعلى رقم مسافرين في تاريخ المطار خلال شهر واحد.

وأشارت الى أنه خلال الفترة نفسها سجل المطار أيضا 8380 حركة طائرات بزيادة قدرها 11.5 بالمئة مقارنة بشهر آب 2024، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 6683 طنا، والتي تمثل انخفاضا طفيفا نسبته 0.1 بالمئة.

يذكر أنه من كانون الثاني حتى نهاية آب الماضي، استقبل المطار ما مجموعه 6467788 مسافرا، بزيادة نسبتها 6.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

كما سجل 52303 حركة طائرات، بارتفاع نسبته 3.2 بالمئة، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 45265 طنا بانخفاض نسبته 13.0 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعليقا على هذه الإحصائيات الاستثنائية، قال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المطار الدولي" نيكولا دفيليير:"شكل آب الماضي الشهر الأكثر حركة في تاريخ مطار الملكة علياء الدولي، وهو ما يعكس استمرار النمو رغم التحديات الإقليمية".

وأضاف: "جاء هذا الإنجاز مدفوعا بعودة المغتربين خلال عطلة الصيف، ما يعزز دور المطار بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

وقال إن الارتفاع المستمر في حركة المسافرين يؤكد مرونة المطار وجاذبيته المتنامية ويجدد التزامنا بتوفير تجربة سفر سلسة ومرحبة يشعر فيها المسافرون كأنهم في بيتهم.

وأوضح أن المجموعة ستواصل المضي قدما في توسيع شبكة الربط الجوي وتطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة المطار بوصفه وجهة رائدة إقليميا في مجال رضا المسافرين.

