المياه: ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في باعون والمرقب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 أيلول (بترا) - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إنها ضبطت، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في منطقة باعون في عجلون والمرقب في عمان.وتمثلت الاعتداءات بسحب المياه المزودة لمياه الشرب لتعبئة صهاريج مياه لغايات تجارية وتزويد منازل ومزارع بطريقة مخالفة، حيث تم إزالتها وإعداد المضبوطات الخاصة لاستكمال الإجراءات القانونية.وحسب بيان صحفي عن وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، تم ضبط اعتداء على خط ناقل محطة باعون الرئيسية قطر 10 إنشات من خلال سحب خط 2 انش لتعبئة صهاريج ومزرعة زيتون، وفي منطقة المرقب تم ضبط اعتداء على خط ناقل قطر 4 إنشات يزود 3 منازل لتعبئة صهاريج مخالفة، حيث تم إزالتها و إعادة تصويب الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل القضايا للجهات القضائية المختصة.وشددت سلطة المياه على أهمية التعاون في الإبلاغ عن أية اعتداءات، لاسيما أن الاعتداءات هي إحدى اهم الأسباب الرئيسية لمنع وصول المياه بانتظام إلى المواطنين بعدالة وكميات كافية.