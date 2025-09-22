  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المياه: ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في باعون والمرقب

المياه: ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في باعون والمرقب

2025-09-22 06:06:22
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 أيلول (بترا) - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إنها ضبطت، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في منطقة باعون في عجلون والمرقب في عمان.
وتمثلت الاعتداءات بسحب المياه المزودة لمياه الشرب لتعبئة صهاريج مياه لغايات تجارية وتزويد منازل ومزارع بطريقة مخالفة، حيث تم إزالتها وإعداد المضبوطات الخاصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وحسب بيان صحفي عن وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، تم ضبط اعتداء على خط ناقل محطة باعون الرئيسية قطر 10 إنشات من خلال سحب خط 2 انش لتعبئة صهاريج ومزرعة زيتون، وفي منطقة المرقب تم ضبط اعتداء على خط ناقل قطر 4 إنشات يزود 3 منازل لتعبئة صهاريج مخالفة، حيث تم إزالتها و إعادة تصويب الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل القضايا للجهات القضائية المختصة.
وشددت سلطة المياه على أهمية التعاون في الإبلاغ عن أية اعتداءات، لاسيما أن الاعتداءات هي إحدى اهم الأسباب الرئيسية لمنع وصول المياه بانتظام إلى المواطنين بعدالة وكميات كافية.

MENAFN22092025000117011021ID1110092985

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث