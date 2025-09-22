403
المياه: ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في باعون والمرقب
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 22 أيلول (بترا) - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إنها ضبطت، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في منطقة باعون في عجلون والمرقب في عمان.
وتمثلت الاعتداءات بسحب المياه المزودة لمياه الشرب لتعبئة صهاريج مياه لغايات تجارية وتزويد منازل ومزارع بطريقة مخالفة، حيث تم إزالتها وإعداد المضبوطات الخاصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وحسب بيان صحفي عن وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، تم ضبط اعتداء على خط ناقل محطة باعون الرئيسية قطر 10 إنشات من خلال سحب خط 2 انش لتعبئة صهاريج ومزرعة زيتون، وفي منطقة المرقب تم ضبط اعتداء على خط ناقل قطر 4 إنشات يزود 3 منازل لتعبئة صهاريج مخالفة، حيث تم إزالتها و إعادة تصويب الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل القضايا للجهات القضائية المختصة.
وشددت سلطة المياه على أهمية التعاون في الإبلاغ عن أية اعتداءات، لاسيما أن الاعتداءات هي إحدى اهم الأسباب الرئيسية لمنع وصول المياه بانتظام إلى المواطنين بعدالة وكميات كافية.
