طالبة من إعلام اليرموك تفوز بدورة مراسل الشباب الآسيوي

طالبة من إعلام اليرموك تفوز بدورة مراسل الشباب الآسيوي
(MENAFN- Jordan News Agency) اربد 22 أيلول (بترا) - فازت الطالبة هناء الديات من قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة اليرموك، بدورة "مراسل الشباب الآسيوي"، الذي نفذه المجلس الأولمبي الآسيوي، واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية 2026، واللجنة الأولمبية الأردنية.
وجاء فوز الديات من خلال كتابة مقال مستوحى من قصة "ويلما رودولف" العداءة الأميركية التي تغلبت على شلل الأطفال في صغرها، وأصبحت بطلة أولمبية عالمية تحمل الرقم القياسي في دورتي الألعاب الأولمبية لعامي 1956 و1960.
وأشارت الديات إلى أن مشاركتها في هذه الدورة جاء انطلاقا من أنها لاعبة ومدربة جمباز وتدرس حاليا الإذاعة والتلفزيون، وترغب بنشر ثقافة عدم الاستسلام والمثابرة والتغلب على الظروف من أجل الوصول إلى تحقيق الأحلام، من خلال توظيف الإعلام كقوة لنشر القصص المُلهمة والمُحفزة للرياضيين الشباب.
وستنضم الديات في دورة الألعاب الآسيوية 2026 إلى خمسة فائزين آخرين من البوتان، طاجيكستان، منغوليا، لبنان، وسريلانكا، حيث تأتي مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية من أجل تعليم الصحفيين الشباب من مختلف دول آسيا، ليختبروا حياة الصحفي الرياضي في مجال الإعلام والصحافة الرياضية في هذا الحدث الرياضي الكبير.
