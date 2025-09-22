طالبة من إعلام اليرموك تفوز بدورة مراسل الشباب الآسيوي

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 22 أيلول (بترا) - فازت الطالبة هناء الديات من قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة اليرموك، بدورة "مراسل الشباب الآسيوي"، الذي نفذه المجلس الأولمبي الآسيوي، واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية 2026، واللجنة الأولمبية الأردنية.وجاء فوز الديات من خلال كتابة مقال مستوحى من قصة "ويلما رودولف" العداءة الأميركية التي تغلبت على شلل الأطفال في صغرها، وأصبحت بطلة أولمبية عالمية تحمل الرقم القياسي في دورتي الألعاب الأولمبية لعامي 1956 و1960.وأشارت الديات إلى أن مشاركتها في هذه الدورة جاء انطلاقا من أنها لاعبة ومدربة جمباز وتدرس حاليا الإذاعة والتلفزيون، وترغب بنشر ثقافة عدم الاستسلام والمثابرة والتغلب على الظروف من أجل الوصول إلى تحقيق الأحلام، من خلال توظيف الإعلام كقوة لنشر القصص المُلهمة والمُحفزة للرياضيين الشباب.وستنضم الديات في دورة الألعاب الآسيوية 2026 إلى خمسة فائزين آخرين من البوتان، طاجيكستان، منغوليا، لبنان، وسريلانكا، حيث تأتي مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية من أجل تعليم الصحفيين الشباب من مختلف دول آسيا، ليختبروا حياة الصحفي الرياضي في مجال الإعلام والصحافة الرياضية في هذا الحدث الرياضي الكبير.