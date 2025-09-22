وزير الاستثمار يلتقي السفير البريطاني في عمان
عمان 22 أيلول (بترا)- التقى وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم الاثنين، السفير البريطاني في عمان فيليب هول.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين الأردن والمملكة المتحدة، وعرضا الفرص الواعدة لزيادة الاستثمارات البريطانية في المملكة، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار الدكتور أبو غزالة إلى أن مجموع الاستثمارات البريطانية في الأردن بلغ نحو 1.2 مليار دينار أردني، وفقاً لبيانات البنك المركزي الأردني، مبيناً أن هذه الاستثمارات تركزت بشكل رئيسي في الصناعات التحويلية.
وأكد أن الحكومة ماضية في تطوير بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات للمستثمرين، بما يعزز من مكانة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أشاد السفير هول، بعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً تطلع المملكة المتحدة إلى زيادة حجم استثماراتها في الأردن والبناء على ما تحقق من تعاون مشترك خلال السنوات الماضية.
--(بترا)
م م/ أ أ
22/09/2025 12:45:11
