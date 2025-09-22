  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الاستثمار يلتقي السفير البريطاني في عمان

2025-09-22 06:06:19
عمان 22 أيلول (بترا)- التقى وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم الاثنين، السفير البريطاني في عمان فيليب هول.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين الأردن والمملكة المتحدة، وعرضا الفرص الواعدة لزيادة الاستثمارات البريطانية في المملكة، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية.

وأشار الدكتور أبو غزالة إلى أن مجموع الاستثمارات البريطانية في الأردن بلغ نحو 1.2 مليار دينار أردني، وفقاً لبيانات البنك المركزي الأردني، مبيناً أن هذه الاستثمارات تركزت بشكل رئيسي في الصناعات التحويلية.

وأكد أن الحكومة ماضية في تطوير بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات للمستثمرين، بما يعزز من مكانة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد السفير هول، بعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً تطلع المملكة المتحدة إلى زيادة حجم استثماراتها في الأردن والبناء على ما تحقق من تعاون مشترك خلال السنوات الماضية.

