الضمان تدعو متقاعديها للاطلاع على الجهات المعتمدة والمحدثة في برنامج تقسيط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 أيلول (بترا) - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متقاعديها الراغبين بالاستفادة من برنامج تقسيط المشتريات إلى ضرورة الاطلاع على الجهات المعتمدة والمحدثة في البرنامج والمنشورة على موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي:وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الاحد، ضرورة قيام المتقاعد الراغب بالاستفادة من برنامج تقسيط بتحديث بياناته الأساسية من خلال مراجعة أقرب فرع من فروع المؤسسة إليه، وذلك حتى يتمكن من القيام بعملية الشراء ضمن البرنامج.وأوضحت المؤسسة أن المتقاعد أو الأرملة أو الوالدين الأردنيين المستحقين لحصة، والمقيمين داخل المملكة يمكنهم الاستفادة من البرنامج بحد يصل إلى ضعفي الراتب التقاعدي أو الحصة المستحقة، وبسقف أعلى (2000) دينار.