الضمان تدعو متقاعديها للاطلاع على الجهات المعتمدة والمحدثة في برنامج تقسيط
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 22 أيلول (بترا) - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متقاعديها الراغبين بالاستفادة من برنامج تقسيط المشتريات إلى ضرورة الاطلاع على الجهات المعتمدة والمحدثة في البرنامج والمنشورة على موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي:
وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الاحد، ضرورة قيام المتقاعد الراغب بالاستفادة من برنامج تقسيط بتحديث بياناته الأساسية من خلال مراجعة أقرب فرع من فروع المؤسسة إليه، وذلك حتى يتمكن من القيام بعملية الشراء ضمن البرنامج.
وأوضحت المؤسسة أن المتقاعد أو الأرملة أو الوالدين الأردنيين المستحقين لحصة، والمقيمين داخل المملكة يمكنهم الاستفادة من البرنامج بحد يصل إلى ضعفي الراتب التقاعدي أو الحصة المستحقة، وبسقف أعلى (2000) دينار.
