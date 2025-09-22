عجلون: دعوات لإبراز دير إليوس في عبين كوجهة سياحية وأثرية

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 22 أيلول (بترا) -علي فريحات- دعا عدد من أبناء محافظة عجلون إلى تعزيز الاهتمام بموقع دير إليوس غرب بلدة عبين بمحافظة عجلون لما يمثله من إرث أثري غني وطبيعة خلابة وإبرازه كوجهة سياحية وثقافية مميزة في المحافظة.وأشارت عضو مبادرة "سياحتنا عنوان ثروتنا" صفا الصمادي إلى ضرورة وضع دير إليوس على خريطة المسارات السياحية الوطنية واستثمار الموقع بما يخدم التنمية السياحية في المحافظة، مؤكدة أهمية المحافظة على مكوناته التاريخية وإبرازه كجزء من الهوية الثقافية المحلية.وقال عضو مبادرة "البيئة تجمعنا" اسامة لؤي إن الموقع يجمع بين الطبيعة والتاريخ، داعيا إلى تكثيف الجهود لتوثيقه وتطويره سياحياً بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويعكس جمال المحافظة التاريخي والطبيعي.وأشارت عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي ميسون زيدان إن دير إليوس يمثل جزءاً من ذاكرة عبين وهويتها، مؤكدة أهمية دعم الجهود التي تعزز من توثيقه وتطويره سياحياً وثقافياً ليكون مرجعاً للأجيال القادمة.من جانبه، أكد مدير آثار عجلون أكرم العتوم أن خربة دير اليوس تحتوي على آثار تعود للعصور الرومانية والبيزنطية، مثل الكهوف، والمدافن، والبرك، وأساسات الجدران إلا أن ملكية الأراضي الخاصة حدّت من قدرة الدائرة على تنفيذ أعمال تنقيب أو تسييج الموقع، مشيراً إلى أن المديرية وضعت خطة مستقبلية لتوثيقه ومسحه أثرياً والنظر في استملاكه عند توفر المخصصات المالية.بدوره، بين مدير ثقافة عجلون سامر فريحات أن مشروع "ذاكرة مكان" التي أطلقته مديرية الثقافة سيسهم بتوثيق تاريخ المواقع الأثرية في المحافظة عبر إنتاج فيديوهات تعريفية بمشاركة باحثين ومتخصصين، مبيناً أن عجلون تزخر بموروث تاريخي وثقافي لم يتم توثيقه بشكل كامل بعد.واكد أن هذا المشروع سيشكل مرجعاً للأجيال القادمة ويعزز من مكانة المحافظة على الخارطة السياحية والثقافية.وقال مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة إن الوزارة تسعى إلى تنويع المنتج السياحي في المحافظة من خلال إدماج مواقع جديدة ذات قيمة تاريخية وطبيعية، مبيناً أن إدراج دير إليوس ضمن المسارات السياحية سيعزز من الحركة السياحية ويفتح المجال أمام مشاريع استثمارية تخدم الزوار وأهالي المنطقة.