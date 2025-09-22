وزير الخارجية يشارك باجتماع إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 22 أيلول (بترا)- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، في اجتماع إطلاق "إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني"، برعاية مشتركة من الأردن وأستراليا والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا واليابان وسيراليون وسويسرا والمملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الصفدي خلال كلمة له في اجتماع الإطلاق "لا وقت أكثر إلحاحا من الآن لرفع صوتنا الجماعي ضد انتهاك القانون الدولي واستهداف العاملين في المجال الإنساني، إذ كان العام الماضي أسوأ عام على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني، 385 شخصا منهم فقدوا حياتهم حول العالم".

وأضاف: "ليس هناك مكان أكثر من غزة يظهر مدى فظاعة الواقع الذي يعيشه القانون الإنساني الدولي، وقيمنا الإنسانية المشتركة والعاملون في المجال الإنساني ومدى إلحاح المجتمع الدولي على تجديد التزامه بحماية أولئك الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين ومحاسبة من يستهدفهم بموجب القانون".

وأكد أن غزة اليوم ليست فقط أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة للمدنيين، بل "هي أيضا أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني".

وأشار الصفدي إلى أن إسرائيل استهدفت خلال العامين الماضيين ما لا يقل عن 543 عامل إغاثة، سقط 373 عاملا إنسانيا تابعا للأمم المتحدة ضحايا لعدوانها الوحشي"، مؤكدا أن هذا أعلى عدد وفيات تسجله الأمم المتحدة في تاريخها.

كما أشار الى أن هذه الفظائع ترتكب ضد العاملين في المجال الإنساني في الوقت الذي يفاقم فيه حصار غزة اللاإنساني تجويع الفلسطينيين الأبرياء، وقال: "تمنع إسرائيل المساعدات الإنسانية، وتمنع العاملين في المجال الإنساني من إيصال الغذاء والدواء للأطفال والنساء والرجال الجائعين، كما أنها تعرض سلامتهم للخطر في انتهاك منهجي للقانون الإنساني الدولي".

وقال الصفدي في هذا الصدد "لا يمكن لهذا العمل الشنيع أن يستمر، ويجب علينا جميعا أن نعمل معا لحماية القانون الإنساني الدولي، وحماية قيمنا الإنسانية المشتركة، وحماية المدنيين الأبرياء، وحماية العاملين في المجال الإنساني".

واختتم الصفدي حديثه بالتأكيد على التزام الأردن الراسخ بهذه المبادرة باعتبارها خطة عمل حقيقية لإنقاذ الأرواح وإعادة الثقة بالقانون الدولي.

ووقع الصفدي على "إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني"، الذي يؤكد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع دون عوائق، وتوفير الحماية للعاملين في العمل الإنساني الدولي والمحلي، وزيادة المساءلة والعدالة بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

إلى ذلك، ‏شارك الصفدي في الاجتماع الوزاري العشرين حول الشرق الأوسط، الذي ينظمه معهد السلام العالمي، بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة والاتحاد الأوروبي.

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وخصوصا جهود وقف العدوان على غزة وضرورة فتح المعابر لإيصال المساعدات إلى القطاع، إضافة إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والمنطقة.

--(بترا)

ص خ /ا ص/ أ أ

22/09/2025 12:28:45