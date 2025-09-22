وزير الخارجية يشارك باجتماع إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني

وزير الخارجية يشارك باجتماع إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني
عمان 22 أيلول (بترا)- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، في اجتماع إطلاق "إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني"، برعاية مشتركة من الأردن وأستراليا والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا واليابان وسيراليون وسويسرا والمملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الصفدي خلال كلمة له في اجتماع الإطلاق "لا وقت أكثر إلحاحا من الآن لرفع صوتنا الجماعي ضد انتهاك القانون الدولي واستهداف العاملين في المجال الإنساني، إذ كان العام الماضي أسوأ عام على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني، 385 شخصا منهم فقدوا حياتهم حول العالم".
وأضاف: "ليس هناك مكان أكثر من غزة يظهر مدى فظاعة الواقع الذي يعيشه القانون الإنساني الدولي، وقيمنا الإنسانية المشتركة والعاملون في المجال الإنساني ومدى إلحاح المجتمع الدولي على تجديد التزامه بحماية أولئك الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين ومحاسبة من يستهدفهم بموجب القانون".
وأكد أن غزة اليوم ليست فقط أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة للمدنيين، بل "هي أيضا أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني".
وأشار الصفدي إلى أن إسرائيل استهدفت خلال العامين الماضيين ما لا يقل عن 543 عامل إغاثة، سقط 373 عاملا إنسانيا تابعا للأمم المتحدة ضحايا لعدوانها الوحشي"، مؤكدا أن هذا أعلى عدد وفيات تسجله الأمم المتحدة في تاريخها.
كما أشار الى أن هذه الفظائع ترتكب ضد العاملين في المجال الإنساني في الوقت الذي يفاقم فيه حصار غزة اللاإنساني تجويع الفلسطينيين الأبرياء، وقال: "تمنع إسرائيل المساعدات الإنسانية، وتمنع العاملين في المجال الإنساني من إيصال الغذاء والدواء للأطفال والنساء والرجال الجائعين، كما أنها تعرض سلامتهم للخطر في انتهاك منهجي للقانون الإنساني الدولي".
وقال الصفدي في هذا الصدد "لا يمكن لهذا العمل الشنيع أن يستمر، ويجب علينا جميعا أن نعمل معا لحماية القانون الإنساني الدولي، وحماية قيمنا الإنسانية المشتركة، وحماية المدنيين الأبرياء، وحماية العاملين في المجال الإنساني".
واختتم الصفدي حديثه بالتأكيد على التزام الأردن الراسخ بهذه المبادرة باعتبارها خطة عمل حقيقية لإنقاذ الأرواح وإعادة الثقة بالقانون الدولي.
ووقع الصفدي على "إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني"، الذي يؤكد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع دون عوائق، وتوفير الحماية للعاملين في العمل الإنساني الدولي والمحلي، وزيادة المساءلة والعدالة بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
إلى ذلك، شارك الصفدي في الاجتماع الوزاري العشرين حول الشرق الأوسط، الذي ينظمه معهد السلام العالمي، بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة والاتحاد الأوروبي.
وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وخصوصا جهود وقف العدوان على غزة وضرورة فتح المعابر لإيصال المساعدات إلى القطاع، إضافة إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والمنطقة.
