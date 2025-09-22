إعلاميون عرب: الدبلوماسية الأردنية والعربية تصل لاعتراف أممي بدولة فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 22 أيلول (بترا)-بركات الزيود-بدأت دول العالم واحدة تلو الأخرى الاعتراف بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم، وهو جهد دبلوماسي كبير مرَّ عليه أكثر من ثلاثة عقود يقوده الأردن إلى جانب الدول العربية والإسلامية والإقليمية والصَّديقة المؤمنة بحق الفلسطينيين بدولتهم، ليتجاوز عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية حتى الآن 150 دولة.

إعلاميون ومحللون عرب قالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ رفع الصوت الأردني والعربي في المحافل الدولية كافة، والمطالبة بحق الفلسطينيين بدولة مستقلة لهم، كان أحد الأسباب التي غيَّرت بمواقف كثير من هذه الدول وما جرى بعد احداث السَّابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2023 في قطاع غزَّة كان كفيلا بتعرية الحكومة الإسرائيلية وتطرفها وتجاوزها كل القوانين والأعراف الدَّولية.

ولفتوا إلى أنَّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قِبل هذا العدد من الدول لا يمكن أن يتم التقليل من أهميته، بل هو حدث فارق ومهم في تاريخ النضال الفلسطيني العربي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ويضع مزيدًا من الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وإنهاء منطق القوة ومنح العدالة للفلسطينيين.

وقالت الأكاديمية والصحفية المصرية سارة فرنسيس إنَّ هذا الاعتراف كان ثمرة لجهود دبلوماسية أردنية وعربية وإسلامية ورغم تأخره لكنه يحمل قيمة استثنائية، إذ يمثل أول اصطفاف اممي بهذا الحجم إلى جانب فلسطين منذ وعد بلفور قبل أكثر من قرن من الزَّمان.

وأضافت أنَّ الطريق نحو هذه الخطوة كان مليئًا بدماء الأبرياء، إلا أن التكاتف الدولي والارتفاع المتزايد في عدد الدول التي قررت الاعتراف بدولة فلسطين يشكلان انتصارًا معنويًا ورسالة واضحة لا يمكن للعالم تجاهلها.

وتمنت فرنسيس بأن لا تبقى هذه الاعترافات حبرًا على ورق أو مجرد بروتوكولات دبلوماسية لا تتجاوز البيانات الرسمية، والأهم اليوم أن تتحول هذه الخطوة إلى إجراءات ملموسة تنقذ غزة من المجاعة والإبادة والتهجير، وتضمن لشعبها حياة كريمة وحماية من العنف المستمر.

ولفتت إلى أنَّ الموقف الاممي هو بمثابة بارقة أمل وإشارة قوية إلى أن القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة في الضمير العالمي رغم كل محاولات التهميش وسعي إسرائيل نحو تهجير وتصفية القضية الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم على أرضهم.

وقال الإعلامي الكويتي أيمن علي العلي إنَّ إعلان ثلاث دول غربية مهمة ورائدة، وهي بريطانيا وأستراليا وكندا ودول أخرى اعترافها بفلسطين كدولة مستقلة، يُعَدّ تتويجًا لجهود أردنية وعربية في التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته إلى جانب إسرائيل.

وأضاف أنَّه لا يمكن قراءة هذه الاعترافات إلا من منظور يُسهم في تعزيز القضية الفلسطينية على المستويين القريب والبعيد، خصوصًا مع تزايد الوعي الجماهيري في الدول الأوروبية، حيث خرجت الجماهير في مظاهرات حاشدة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على أهل في غزة والضفة الغربية، مطالبةً بوقف الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتهجير.

وأضاف أنَّ هذه الخطوة من الدول الأممية تشكل دعمًا للتحركات السياسية العالمية في الأمم المتحدة، وكان آخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والآن أصبح من المهم أن تسعى الدول العربية بعد هذه الاعترافات إلى إقناع العالم بأهمية مثل هذه القرارات، من أجل محاصرة إسرائيل وإجبارها على قبول حل الدولتين، والذي يُعتبر السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وبين أنَّ تأكيد هذه الدول على حقوق الفلسطينيين هو رسالة قوية تعكس تغيرًا في المواقف الدولية، ويُنتظر أن تُلقي بظلالها الإيجابية على الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل وينتهي عصر الدَّم والقتل والتشريد الذي يعيشه الفلسطينيون منذ نكبتهم عام 1948.

الصِّحافي اللبناني ميشال داود بين أنَّ زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين وحل الدولتين يشكلان خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والاستقلال للشعب الفلسطيني، ويمثل حقًا قانونيًا وطبيعيًا للفلسطينيين في استعادة سيادتهم على أراضيهم، ويمنحهم الاعتراف الرسمي الذي يعزز من موقفهم في المحافل العالمية ويسهم في تقديم الدعم لقضيتهم العادلة.

ولفت إلى انَّ هذا الاعتراف هو حجر الزاوية في مواجهة محاولات الاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية، ويشكل ضغطًا دوليًا على القوى التي تسعى إلى تعزيز الاحتلال وتجاهل حقوق الفلسطينيين.

وقال إنَّ حل الدولتين يُشكِّل أفقًا واقعيًا للسلام في المنطقة، حيث يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على أراضيها، وهذا الحق لا يقتصر فقط على تحقيق الأمن والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل أيضًا يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، ويخفف من معاناته المستمرة نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها.

وقال الباحث بالقانون الدولي وحقوق الإنسان القاضي التونسي عمر الوسلاتي إنَّ الشرق الأوسط يشهد تحولات عديدة وأنّ جوهر الصراع يكمن في استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإنكار الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ما أحبط كل مساعٍ لإقامة سلام حقيقي طيلة نحو ثمانية عقود.

وبين أنَّ الحرب الأخيرة على غزة كشفت للعالم عجز المنظومة الدولية عن فرض وقف لإطلاق النار أو حماية المدنيين، وهذا النزيف المستمر للدم الفلسطيني عرّى سياسة المعايير المزدوجة لدى بعض القوى الدولية وأظهر حدود القانون الدولي حين يُرتهن لإرادة الدول النافذة.

وأضاف أنَّ الجهود الدبلوماسية وصمود الفلسطينيين على أرضهم أطلق موجة اعترافات متزايدة بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، باعتبارها أساس الحل الشامل والعادل، وهذه الخطوة لا تُعد مجرّد إجراء دبلوماسي، بل تحوّلاً تاريخياً يعكس اقتناعاً متزايداً بأن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق من دون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أنّ الاعتراف بفلسطين يحمل رسالة مزدوجة: أولاً، إنهاء حالة الاحتلال والتمييز، وثانياً، حماية القانون الدولي من الانهيار أمام منطق القوة، فالتجربة أثبتت أنَّ الأمن الإقليمي والدولي يرتبط مباشرة بإنصاف الشعب الفلسطيني، والسلام المنشود ليس هُدنة مؤقتة، بل سلام يستند إلى العدالة والحقوق التاريخية، ووقف الاستيطان والقتل والتهجير ورفع الحصار عن غزة.

ونوه إلى أنَّ الاعتراف الدولي المتنامي بدولتها المستقلة ليس نهاية الصراع فحسب، بل بداية طريق نحو شرق أوسط آمن، يعيش فيه الجميع بسلام في ظل دولة قانون وعدالة، بعيداً عن منطق الاحتلال والعنف، هذه هي الرسالة التي يفرضها الواقع، ويؤكّدها التاريخ، وتدعمها حركة إنسانية كبرى تُعيد تعريف معنى التضامن والسلام في القرن الحادي والعشرين.

أستاذ الإعلام بجامعة النَّجاح والصحفي الفلسطيني الدكتور بكر عبد الحق قال إن الأردن ومعه كل الجهود العربية والدولية بذلت جهدا كبيرًا على مدار عقود من الزمن للوصول إلى هذه الاعترافات بالدولة الفلسطينية التي يأمل الفلسطينيون أن يتم البناء عليها وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالامتثال لها.

واكد أنَّ إي جهد يتم بذله باتجاه حل الدولتين هو جهد عظيم ويُقدَّر من قبل الفلسطينيين، لأن هناك معركة تدور في أروقة الأمم المتحدة في هذه القضية تحديدا إلى جانب المعركة التي تدور هنا على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي لا يمكن التقليل من أهمية هذه الجهود كلها التي تهدف إلى حل الدولتين.

وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من شأنه أن يفرض مسؤولية جديدة ووقائع جديدة على الأرض بالرغم من أن أرض الواقع اليوم تقول عكس ذلك عبر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية ومخططات التهجير في الضفة وقطاع غزة، وهناك إجراءات عسكرية إسرائيلية وهذا كله يؤثر على إقامة دولة فلسطينية على أرض الواقع لكن لا يمكن التقليل من أهمية الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية وهذا الجهد الدبلوماسي واعتقد أن الدبلوماسية وحدها لا تطفي بل يجب ان يكون هناك إلزام لإسرائيل للامتثال للقانون الدولي.

