سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بذكرى اليوم الوطني

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بذكرى اليوم الوطني
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها بدولة فلسطين...
هولو تكشف عن أكبر حملة هدايا عقارية في الإمارات: اشترِ منزلاً واربح 50...
جوجل وأمازون ومايكروسوفت تحذر موظفيها من السفر بسبب تأشيرة (إتش-1بي...
"سوليدرتي البحرين" تدعم توظيف 100 بحريني من خلال برامج "تمكين"...
رئيس مجلس النواب: البحرين والسعودية.. شراكة استراتيجية متطورة وعلاقة ...
الأشغال: غلق المسار الأيمن على شارع المحرق بمنطقة الرفاع...