ثورة دوائية خضراء.. تقنية جديدة تخفض أسعار الأدوية 60%

طوّر باحثون من جامعة مين عملية جديدة لإنتاج HBL، وهو مكوّن أساسي في العديد من الأدوية، من الجلوكوز المتجدد بدلاً من البترول، ولا يقتصر هذا النهج على خفض تكاليف إنتاج الأدوية فحسب، بل يُقلّل أيضاً من الانبعاثات.

تعد تكلفة الإنتاج والمواد من العوامل الرئيسية التي تُؤثر على أسعار الأدوية، كأدوية خفض الكوليسترول والمضادات الحيوية، وقد اكتشف باحثون في معهد أبحاث المنتجات الحيوية للغابات بجامعة مين طريقة مستدامة لإنتاج المكون الرئيسي في مجموعة واسعة من الأدوية، مما قد يُسهم في معالجة ارتفاع التكاليف.

تعتبر الأدوية التي تحتاج إلى مركز كيرالي من بين أغلى الأدوية ويتأثر سعرها بشكل كبير بالمكونات الأساسية المستخدمة في عملية التخليق، والتي تُعدّ مكلفةً لإنتاجها نظراً لتعقيد مسارات التفاعل والتنقية وفق ساينس ديلي.

ففي دراسة جديدة نشرت مؤخراً في مجلة Chem، يستكشف باحثو معهد FBRI مساراً جديداً لتقليل التكلفة لإنتاج واحدة من هذه اللبنات الأساسية، (S)-3-hydroxy-γ-butyrolactone (HBL)، من الجلوكوز بتركيزات عالية وإنتاجية عالية.

بدائل أرخص

وفقاً للباحثين، يُعدّ HBL نوعاً كيرالياً يُستخدم في تصنيع مجموعة من الأدوية الأساسية، مثل الستاتينات والمضادات الحيوية ومثبطات فيروس نقص المناعة البشرية، ولأن الجلوكوز يُمكن استخلاصه من أي مادة خام من السليلوز الخشبي، مثل رقائق الخشب ونشارة الخشب وأغصان الأشجار أو غيرها من الكتلة الحيوية الخشبية، فإن هذه العملية تفتح آفاقاً جديدة للإنتاج المستدام لـ HBL.

وقال توماس شوارتز، المدير المساعد لمعهد أبحاث البيولوجيا الجزيئية وأستاذ مشارك في كلية ماين للهندسة والحوسبة، والذي كان المؤلف الرئيسي للدراسة: "إذا استخدمنا أنواعاً أخرى من سكر الخشب، مثل الزيلوز وهو منتج ثانوي غير ضروري من صناعة اللب والورق، نتوقع أن نتمكن من إنتاج مواد كيميائية جديدة وكتل بناء جديدة، مثل منتجات التنظيف الخضراء أو البلاستيك المتجدد القابل لإعادة التدوير".

بالإضافة إلى استخدامه كنوع كيرالي، صنفت وزارة الطاقة الأمريكية HBL كمادة أولية قيّمة للغاية في مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية والبلاستيكية. ولم تحقق المحاولات السابقة لإنتاج HBL بشكل مستدام سوى نجاح محدود بسبب مشاكل السلامة، أو عدم الفعالية، أو ضعف الكفاءة من حيث التكلفة.

خلاصة القول

هذا النهج الجديد لايقتصر على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل ملحوظ فحسب، بل يُخفّض أيضًا تكاليف الإنتاج بأكثر من 60% مقارنةً بالطرق الحالية التي تستخدم مواد خام مشتقة من البترول.