الهلال الأحمر تقدّم مساعدات عاجلة للمتضررين من فيضانات الفلبين

الهلال الأحمر تقدّم مساعدات عاجلة للمتضررين من فيضانات الفلبين
واستفاد من هذه المساعدات أكثر من 18 ألف شخص في إقليم سوكسارجين بجزيرة ميندناو، ومحافظتي سلطان كودارات وجنوب كوتاباتو، ما أسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة وتلبية الاحتياجات الملحة للأسر الأكثر تضرراً.
وأكدت الهيئة أن تدخلها الإغاثي يأتي في إطار النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات القائم على التضامن مع الشعوب في أوقات المحن والكوارث، والوقوف إلى جانب ضحايا الأزمات بعيداً عن أي اعتبارات عرقية أو دينية أو طائفية.
وأوضحت أن جهودها في الفلبين تعكس التزامها المتواصل بتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستجابة السريعة للأوضاع الطارئة.
وأشارت الهيئة إلى أنها ركزت خلال هذه المرحلة على توفير الاحتياجات العاجلة من الأسواق المحلية في الفلبين، وذلك بالتنسيق مع بعثة الدولة في مانيلا، بما يضمن سرعة إيصال المساعدات إلى المستفيدين وتغطية المناطق الأكثر تضرراً، مؤكدة استمرارها في متابعة الأوضاع الإنسانية ميدانياً وتوسيع نطاق عملياتها بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت لعدة أيام على الفلبين، تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة، خلّفت عشرات الضحايا وأجبرت أكثر من 80 ألف شخص على النزوح، إضافة إلى الأضرار البالغة التي لحقت بالمنازل والجسور والمدارس والأراضي الزراعية.
