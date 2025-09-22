الهلال الأحمر تقدّم مساعدات عاجلة للمتضررين من فيضانات الفلبين

MENAFN - Al-Bayan) كثّفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، استجابتها الإنسانية لمساندة المتأثرين من الفيضانات العارمة التي اجتاحت عدداً من الأقاليم والمحافظات في الفلبين مؤخراً؛ إذ قدمت مساعدات عاجلة تضمنت مواد غذائية أساسية، وطروداً صحية، ومستلزمات إيواء، ومياه شرب نقية، ومنتجات للنظافة الشخصية، إلى جانب احتياجات ضرورية أخرى.

واستفاد من هذه المساعدات أكثر من 18 ألف شخص في إقليم سوكسارجين بجزيرة ميندناو، ومحافظتي سلطان كودارات وجنوب كوتاباتو، ما أسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة وتلبية الاحتياجات الملحة للأسر الأكثر تضرراً.

وأكدت الهيئة أن تدخلها الإغاثي يأتي في إطار النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات القائم على التضامن مع الشعوب في أوقات المحن والكوارث، والوقوف إلى جانب ضحايا الأزمات بعيداً عن أي اعتبارات عرقية أو دينية أو طائفية.

وأوضحت أن جهودها في الفلبين تعكس التزامها المتواصل بتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستجابة السريعة للأوضاع الطارئة.

وأشارت الهيئة إلى أنها ركزت خلال هذه المرحلة على توفير الاحتياجات العاجلة من الأسواق المحلية في الفلبين، وذلك بالتنسيق مع بعثة الدولة في مانيلا، بما يضمن سرعة إيصال المساعدات إلى المستفيدين وتغطية المناطق الأكثر تضرراً، مؤكدة استمرارها في متابعة الأوضاع الإنسانية ميدانياً وتوسيع نطاق عملياتها بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت لعدة أيام على الفلبين، تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة، خلّفت عشرات الضحايا وأجبرت أكثر من 80 ألف شخص على النزوح، إضافة إلى الأضرار البالغة التي لحقت بالمنازل والجسور والمدارس والأراضي الزراعية.