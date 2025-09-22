منتدى مستقبل الغذاء في دبي يطلق مبادرات لربط المنتجين المحليين بالأسواق الدولية

MENAFN - Al-Bayan) برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، ينطلق منتدى مستقبل الغذاء في نسخته السابعة في دبي يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، والذي تنظمه ((مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات))، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمختصين وصناع القرار في مختلف محطات سلسلة القيمة الغذائية العالمية، لمناقشة استراتيجيات تطوير أنظمة غذائية أكثر مرونة واستدامة، ويتضمن جدول أعمال المنتدى إطلاق حزمة من المبادرات الجديدة للمجموعة، من بينها مركز معرفة لتبادل الخبرات، وبرنامج عالمي للمشترين، يهدف إلى ربط المنتجين المحليين بالأسواق الدولية. ومع قيام ميناء جبل علي بدبي بدولة الإمارات بمناولة 73% من واردات الدولة الغذائية، وكونه بوابة حيوية إلى سوق مجلس التعاون الخليجي البالغ حجمه 65 مليار دولار، ستسهم هذه المبادرات في تعزيز سلاسل التوريد المحلية وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للتجارة والأمن الغذائي.

ويأتي ذلك في وقت وصل فيه حجم قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات إلى نحو 13 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 43.98 مليار دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.09%.

ويستند المنتدى إلى مبادرة ((مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات))، التي تجسد تجمع الغذاء الوطني، وتعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية والفاعلة في منظومة الغذاء، ابتداءً من المزارع والإنتاج الزراعي مروراً بالتصنيع والتوزيع، وصولاً إلى تجارة الأغذية والمشروبات. وتسهم المبادرة في تحقيق استراتيجية الدولة في مجال الأمن الغذائي والاستدامة، فيما يعكس التوسع السريع للقطاع الدور المحوري للتجمع في توسيع نطاق الشراكات التجارية ودعم نمو الصناعة على المدى البعيد.

وفي هذا السياق، أكد معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تبني أفضل الحلول المستقبلية لصناعة الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام. وأوضح معاليه أن المنتدى يشكل فرصة مهمة لاستعراض الرؤية الاقتصادية الوطنية في هذا القطاع الحيوي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية ((نحن الإمارات 2031)) في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يقوم على المعرفة والابتكار.

وقال معالي بن طوق: ((يعكس الحدث التزام دولة الإمارات بدعم الشراكات العالمية في صناعة الغذاء، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية، بهدف تطوير التقنيات المبتكرة وإطلاق مبادرات نوعية تدفع نحو تحقيق منظومة غذائية متكاملة، تسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني)).

واستعرض معالي بن طوق للمنتدى الفرص الواعدة التي يوفرها نموذج ((التجمع الاقتصادي للغذاء)) في دعم نمو القطاع وتعزيز تنافسيته، مؤكداً أن تبني هذا النموذج يهدف إلى تأهيل وتمكين أجيال جديدة من المنتجين والمزارعين يتمتعون بأعلى مستويات الخبرة والاطلاع على أفضل الممارسات في الأنشطة الغذائية والزراعية.

كما قال صالح لوتاه، رئيس مجلس تجمع الغذاء: ((تستفيد منظومة الغذاء العالمية اليوم من تلاقي الإنتاجية والتجارة والتكنولوجيا والسياسات. ومنتدى مستقبل الغذاء 2025 هو منصة دولية موحدة لدمج هذه الأولويات في رؤية مشتركة واضحة. ونتطلع من خلاله إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتجارة الأغذية والمساهمة في بناء أنظمة غذائية أكثر ترابطاً على مستوى العالم)).

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة نخبة من القيادات والخبراء الإقليميين والدوليين في قطاع الأغذية والمشروبات. ويتحدث في المنتدى صالح لوتاه، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، والدكتورة رانيا أبو سمرة، نائب الرئيس لشؤون الابتكار والبحث في شركة نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور إيان روبرتس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة ((بوهلر))، وتوم هارفي، المدير العام التجاري في سبينيس، وينس ميشيل، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للأغذية – كيزاد، وسعادة نجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو، ومحمد غسان عبود، رئيس مجموعة غسان عبود، ورامي حبال، الرئيس التنفيذي لـ GS1 الإمارات، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة الأخرى.

ويتضمن المنتدى، الذي يستمر على مدار يومين، جلسات وزارية، وحلقات نقاش تخصصية، وحوارات مع الرؤساء التنفيذيين، حول موضوعات حيوية منها: فرص التجارة في إطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ومرونة سلاسل التوريد وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة في التصنيع الغذائي، إلى جانب أحدث الابتكارات في مجالات التغذية والصناعات الغذائية الصاعدة.

يقام المنتدى برعاية مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، بالشراكة مع كل من شركة المراعي، مزارع العين، مجموعة الغرير ومجموعة IFFCO كشركاء مؤسسين. وتنضم موانئ دبي العالمية (DP World) شريكاً ممكن للتجارة، فيما يقوم مركز أبوظبي للأغذية – كيزاد بدور الشريك في إتاحة الوصول إلى الأسواق وسلاسل الإمداد الغذائية. ويشارك كشركاء بلاتينيين كل من الإسلامي للأغذية، نستله الشرق الأوسط، RSA Cold Chain وBRF، وGS1 الإمارات في مجال الابتكار. ومع استمرار توسع قطاع الأغذية والمشروبات، يتوقع أن تساهم حصيلة المنتدى في دبي في إرساء أسس تعاون أقوى بين مختلف الأطراف، بما يدعم طموحات دولة الإمارات في جعل هذا القطاع أحد ركائز التنويع الاقتصادي، وترسيخ دورها شريكاً ريادياً في الاقتصاد الغذائي العالمي.