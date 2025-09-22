سالك تحصل على عضوية الرابطة الدولية للجسور والأنفاق والطرق السريعة (IBTTA)

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت الرابطة الدولية للجسور والأنفاق والطرق السريعة (IBTTA)، المُنظمة العالمية الرائدة في قطاع تشغيل أنظمة الطرق المُمولة بالرسوم، عن انضمام شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، لعضوية الرابطة التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً لها، وتضم في عضويتها المؤسسات والشركات المُشغّلة لأنظمة الطرق المدفوعة والجهات الحكومية، فضلاً عن مجموعة كبيرة من المؤسسات المُتخصّصة من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة "سالك" في القمة العالمية للتعرفة المرورية التي عُقدت في مدينة ليون الفرنسية، وحضرها عددٌ من أبرز القادة والمسؤولين الحكوميين والشركات والجهات العالمية الرائدة في قطاع الطرق والتعرفة المرورية من مختلف أنحاء العالم.

وتؤكد هذه الخطوة التزام "سالك" المُستمر بتعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف المنظمات العالمية، ضمن جهودها الرامية لتبنّي أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل أنظمة التعرفة المرورية المتقدمة، وتعزيز مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للبنية التحتيّة المتطورة في قطاع النقل الذكي والمستدام، حيث يعتبر انضمام "سالك" إلى الرابطة بمثابة شهادة ثقة دولية تعكس ريادة الشركة في منظومة النقل الذكي.

إذ تضم الرابطة التي تأسّست عام 1932، في عضويتها مسؤولين حكوميين وخبراء وممارسين في مجال الطرق والنقل من جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي والخبرات في مجال البنية التحتية للطرق، بما في ذلك الجسور والأنفاق والطرق السريعة، وتشجيع الابتكار والتنمية المستدامة في هذا المجال.

محطة مهمة

وأعرب إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، عن سعادته بانضمام“سالك" إلى الرابطة الدولية للجسور والأنفاق والطرق السريعة، التي تُعد تجمعاً عالمياً يضم أبرز المشغلين والجهات الحكومية المعنية بتطوير حلول التعرفة والتنقل عالمياً، مؤكداً أنها محطة مهمة في مسيرة الشركة، وخطوة لتعزيز حضورها العالمي وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات والشركات المُشغلة لأنظمة التعرفة المرورية من مختلف دول العالم.

وقال الحداد: "نفخر بعضوية الرابطة، ونتطلع إلى المساهمة الفاعلة في أعمالها وأهدافها، ومشاركة خبراتنا من إمارة دبي، والعمل على رسم ملامح مستقبل التنقل الحضري المستدام، والأهم أننا نعيد التأكيد على طموحنا في استضافة الاجتماع السنوي للرابطة في دبي، المدينة التي تُجسد نموذجاً عالمياً للتنقل الذكي والابتكار."

تعاون مستقبلي

وعلى هامش أعمال القمة، التقى إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي للشركة بأعضاء مجلس إدارة الرابطة، وبحث معهم سبل التعاون الاستراتيجي وفرص استضافة الاجتماع السنوي للرابطة في دبي مستقبلاً، واستعرض ملامح مستقبل التعرفة المرورية والتنقل الذكي.

إذ تُعتبر عضوية "سالك" الجديدة في الرابطة الدولية للجسور والأنفاق والطرق السريعة إضافة نوعية لمسيرتها، وتأكيداً على المكانة الريادية لإمارة دبي في تطوير حلول النقل الذكي والمستدام، حيث تُوفر الرابطة لأعضائها منصّة حيوية لتبادل الخبرات والمعارف حول أحدث التقنيات والتوجّهات في القطاع، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية تُسهم في تطوير أنظمة النقل المدفوع وتطبيق مفاهيم التنقل الذكي.

ونجحت "سالك" خلال السنوات القليلة الماضية في إرساء معايير جديدة في تشغيل أنظمة التعرفة المرورية في المنطقة، من خلال اعتمادها نموذج عمل مُتطوّر يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، بما يضمن توفير تجربة سلسة وفعّالة لمُستخدمي الطرق في دبي، إلى جانب رفد الإمارة بأفضل الحلول المرورية الذكية.

وكانت "سالك" قد حصلت سابقاً على جائزة التميّز للتعرفة المرورية وجائزة التقنية من الرابطة، وغيرها العديد من الجوائز المرموقة، لالتزامها بتطبيق أحدث التقنيات التي تُؤكد قدرتها على رفع أداء أهم شبكة طرق حضرية ذكية في العالم، واعتماد أفضل التقنيات لأنظمة "سالك" الذكية.

شراكات مستقبلية

وبحث الحداد على هامش القمة، سبل تطوير التعاون الاستراتيجي والشراكات واستكشاف مجالات جديدة لدعم منظومة النقل الذكي والمستدام، وذلك مع عددٍ ممثلي المؤسسات الدولية والشركات العالمية، من بينهم الإدارة التنفيذية العليا لشركة "ترانسكور" ممثلة بـ جيم ويسلون الرئيس والرئيس التنفيذي، حيث جرى بحث فرص التعاون في مجالات أنظمة التعرفة المتقدمة وحلول التنقل الذكي.

قمة عالمية

وتناول جدول أعمال القمة جلسات حوارية حول عددٍ من الموضوعات المستقبلية، من بينها: "تمويل البنية التحتية: التحديات والحلول"، و"الطرق المستقبلية: تجاوز الحدود الهندسية،" و"الذكاء الاصطناعي على الطرق: إعادة التفكير في التعرفة لعصر الاتصال. كما تضمنت الجلسات مناقشة التحديات المتعلقة بالقوى العاملة في بيئات التشغيل على مدار الساعة، وتقديم خدمات عادلة ومتميزة لكافة المستخدمين، إلى جانب أحدث المستجدات لتعزيز السلامة المرورية العالمية.