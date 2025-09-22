سلطة دبي للخدمات المالية تطلق دفعة 2025 من برنامجها "مسار" لتدريب الخريجين

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، اليوم عن انطلاق دفعة 2025 من برنامجها ((مسار)) للخريجين، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى إعداد المواهب الإماراتية لخوض مضمار العمل في مجال التنظيم المالي، ودعم طموح دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في بناء قدرات وطنية عالمية المستوى في قطاع الخدمات المالية. وتضم دفعة هذا العام ستة خريجين إماراتيين تم اختيارهم بدقة بناءً على تميزهم الأكاديمي، وإمكاناتهم المهنية الواعدة، والتزامهم بواجب الخدمة العامة، حيث سيشرعون حالياً في رحلة تدريبية لمدة عامين تعدهم ليكونوا الجيل القادم من قادة الهيئات التنظيمية المالية.

ويدعم إطلاق البرنامج أيضاً مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانة دبي بين أكبر أربعة مراكز مالية عالمياً، وجعلها الوجهة المفضلة لأسواق رأس المال بحلول عام 2033. ومن خلال استثمار سلطة دبي للخدمات المالية في المواهب الإماراتية، وتعزيز الخبرة المحلية في مجال التنظيم المالي؛ فإنها تسهم بشكل مباشر في تحقيق هذه الرؤية الرامية إلى ضمان النمو المستدام والقدرة التنافسية العالمية.

وعلى مدار 19 عاماً، لعب برنامج خريجي سلطة دبي للخدمات المالية دوراً فاعلاً في رعاية المواهب الإماراتية، وبناء القدرات ضمن مركز دبي المالي العالمي؛ المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وقد تم تغيير تسمية البرنامج إلى ((مسار)) كونه يمثل بداية عصر جديد من الاستثمار في المواطنين الإماراتيين، مجسداً رؤية سلطة دبي للخدمات المالية، وحرص دولة الإمارات على تمكين مواطنيها من لعب دور محوري في مستقبلها الاقتصادي.

((مسار)) هو برنامج تطويري يستمر لمدة عامين، ويقدم مزيجاً متكاملاً من التعلم المنظم والدعم اللازم للحصول على المؤهلات المهنية، والاندماج بشكل مباشر في وظائف متعددة، واكتساب الخبرة العملية، والتي تندرج جميعها في إطار دعم مسيرة مهنية مجدية تحت إشراف سلطة دبي للخدمات المالية.

وبهذه المناسبة، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: ((يعكس إطلاق برنامج "مسار" التزامنا الراسخ برعاية المواهب الإماراتية، وتزويد الجيل القادم بالمهارات اللازمة لمواكبة التعقيدات المتزايدة في المشهد المالي. ويمثل هذا البرنامج ركيزة أساسية في رؤية مركز دبي المالي العالمي، وإمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، والتي تطمح إلى تمكين الشباب الإماراتي لرسم ملامح مستقبل التنظيم والحوكمة والمرونة الاقتصادية)).

وبهذا الصدد، قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ((طوال 19 عاماً، شكل برنامجنا للخريجين أساساً متيناً لاستراتيجيتنا في تنمية المواهب. ومع "مسار"، فإننا نواصل الارتقاء بهذا الإرث العريق، مانحين نخبة من الشباب الإماراتي فرصة فريدة للتعلم أثناء العمل، والتناوب بين وظائف حيوية متعددة، وبناء قاعدة قوية من المهارات للانطلاق في مسارهم المهني في مجال التنظيم المالي. ونحن نثق أن مساهماتهم ستشكل عنصراً جوهرياً في الحفاظ على مكانة دبي ومركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد)).

أظهر خريجو برامج سلطة دبي للخدمات المالية السابقة التزاماً طويل الأجل بالخدمة العامة، حيث ارتقى العديد منهم في مسيرتهم المهنية عبر أقسام متعددة ضمن المؤسسة. كما تقلد العديد منهم مناصب قيادية بارزة، مساهمين في تعزيز قوة ونزاهة مركز دبي المالي العالمي ومنظومة الخدمات المالية بشكل عام.

يعد برنامج ((مسار)) للخريجين جزءاً من مساهمة سلطة دبي للخدمات المالية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي ودولة الإمارات، والمتمثلة في تعزيز الابتكار، وتنمية المواهب، والارتقاء بالقدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية على الصعيد العالمي.