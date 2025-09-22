مبادلة بايو تعلن عن هيكل قيادتها التنفيذية

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت ((مبادلة بايو))، إحدى شركات مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن هيكل قيادتها التنفيذية، بما يدعم تركيزها على التميز التشغيلي، والنمو الاستراتيجي، وتعزيز الابتكار في قطاع الصناعات الدوائية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص ((مبادلة بايو)) على دعم صناعة الدواء، وتعزيز منظومة الأمن الدوائي، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية عالية الجودة، تأكيداً على التزام مبادلة بتسريع التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، يعتمد على الابتكار والتطوير في مختلف المجالات الحيوية.

‏ويضم الفريق القيادي كلاً من الدكتور عصام محمد في منصب الرئيس التنفيذي، وحمد حسين المرزوقي نائباً للرئيس التنفيذي، وانضم إليهما عاطف عظيم مديراً مالياً تنفيذياً، وخالد عبدالله الكاف مديراً عاماً للخدمات اللوجستية والدوائية، وتشكل هذه القيادات بخبراتها المتنوعة إضافة نوعية ستدعم المرحلة المقبلة من نمو مبادلة بايو وتعزيز تأثيرها على المستويين المحلي والعالمي.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة ورئيس مجلس إدارة مبادلة بايو: ((نفخر بانضمام هذه الكفاءات إلى مبادلة بايو، ونؤمن بأن خبراتهم ورؤيتهم والتزامهم الراسخ بدعم وتعزيز وتطوير قطاع الصناعات الدوائية من دولة الإمارات إلى العالم، سينعكس إيجاباً على تعزيز قدراتنا، ودفع الابتكار، ودعم رؤية مبادلة بايو في توفير حياة صحية أفضل، للجميع)).

وقال إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: ((ندرك أن قطاع الصناعات الدوائية يلعب دوراً محورياً في بناء مستقبل مرن ومستدام، لذا نسعى في مبادلة بايو لأن نكون شركة رائدة عالمياً في قطاع الصناعات الدوائية، وأن نساهم بشكل فعال في تحقيق نتائج صحية أفضل لدولة الإمارات والمنطقة، وفي هذا الإطار نعبر عن ثقتنا بأن الفريق الجديد سيقود الشركة نحو الصدارة، عبر تحقيق نتائج نوعية تسهم في ترسيخ مكانتها وتعزيز منظومة الصناعات الدوائية في الدولة)).