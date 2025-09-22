  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أرق من الشعرة.. عدسات خارقة تحدث ثورة في كاميرات الهواتف

2025-09-22 06:01:31
(MENAFN- Al-Bayan) طوّر علماء تصميماً جديداً متعدد الطبقات من العدسات المعدنية، من شأنه إحداث ثورة في مجال البصريات المحمولة في أجهزة مثل الهواتف والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية.

فمن خلال تكديس طبقات المواد الخارقة بدلًا من الاعتماد على طبقة واحدة، تمكّن الفريق من تجاوز قيود جوهرية في تركيز أطوال موجية متعددة من الضوء، وقد أنتج نهجهم القائم على الخوارزميات هياكل نانوية معقدة على شكل نباتات البرسيم والمراوح والمربعات، مما مكّن من تحسين الأداء وقابلية التوسع واستقلالية الاستقطاب وفق ساينس ديلي.

وقال المؤلف الأول للورقة البحثية جوشوا جوردان، من كلية أبحاث الفيزياء في الجامعة الوطنية الأسترالية ومركز التميز في أنظمة البصريات التحويلية (TMOS)، إن التصميم يستخدم طبقات من المواد الخارقة لتركيز مجموعة من الأطوال الموجية في وقت واحد من مصدر غير مستقطب وعلى قطر كبير، والتغلب على قيد كبير من القيود المعدنية.

وأضاف جوردان: "من السهل تصنيعها لأنها تحتوي على نسبة عرض إلى ارتفاع منخفضة ويمكن تصنيع كل طبقة على حدة ثم تعبئتها معًا، كما أنها غير حساسة للاستقطاب، ومن المحتمل أن تكون قابلة للتطوير من خلال منصات تصنيع أشباه الموصلات النانوية الناضجة".

قاد المشروع باحثون من جامعة فريدريش شيلر في يينا بألمانيا، كجزء من مجموعة ميتا-أكتيف الدولية للتدريب البحثي، ونشرت الورقة البحثية التي توضح تصميمهم في مجلة أوبتيكس إكسبريس .

أرق من الشعرة

يبلغ سُمك العدسات المعدنية أجزاءً ضئيلةً من سُمك الشعرة، أي أنها أرقّ بكثير من العدسات التقليدية، ويمكن تصميمها بحيث تتمتع بخصائص مثل الأطوال البؤرية التي قد تكون قصيرةً بشكلٍ لا يُصدق في البصريات التقليدية وهذه العدسات قد تحل محل عدسات الكاميرات التقليدية السميكة وتفتح المجال لهواتف أنحف وأقمار صناعية أصغر".

وقال جوردان : إن القدرة على صنع عدسات معدنية لجمع قدر كبير من الضوء سوف تكون بمثابة نعمة لأنظمة التصوير المحمولة في المستقبل، وأن المعادن التي صممناها ستكون مثالية للطائرات بدون طيار أو أقمار مراقبة الأرض، حيث حاولنا أن نجعلها صغيرة وخفيفة قدر الإمكان".

