الأيدي تحت الأرجل ومنع إطلاق اللحى.. أسرار مدهشة عن السفر الجوي

كشف تقرير جديد مجموعة من الأسرار التي يحرص مضيفو الطيران على عدم تداولها كثيرا، لكنها تلقي الضوء على تفاصيل خفية قد تغيّر نظرة المسافرين إلى رحلاتهم الجوية.

الطيارون واللحى

أول ما يثير الانتباه هو منع الطيارين من إطلاق لحاهم الكثيفة. ورغم أن الأمر يبدو شكليا، فإنه يرتبط مباشرة بسلامة الرحلة. فاللحية تمنع قناع الأوكسجين من الالتصاق بشكل محكم بالوجه، ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي. بينما يستطيع الراكب الإمساك بالقناع يدويا، يحتاج الطيار إلى بقاء يديه حرتين للسيطرة على الطائرة، وفقا لموقع 5-Minute Crafts.

مستلزمات إضافية للركاب

لا يعلم كثيرون أن بعض الطائرات مجهزة بمستلزمات نسائية طارئة في دورات المياه، كما يحتفظ بعض أفراد الطاقم بحقيبة صغيرة فيها ضرورات قد يحتاجها الركاب. المثير أن السدادات القطنية تصلح كذلك لإيقاف نزيف الأنف، وهو أمر شائع بسبب جفاف هواء المقصورة.

وضعية الأيدي تحت الأرجل

من العادات اللافتة للمضيفين وضع أيديهم تحت أرجلهم بعد ربط الحزام. هذه ليست حركة عابرة، بل توصية تتعلق بالسلامة لتقليل الإصابات في حال الارتطام. بعض الشركات باتت توصي اليوم بوضع اليدين على الفخذين بدلا من تحت الأرجل، بينما تختلف تعليمات السلامة للركاب الذين يُطلب منهم الانحناء للأمام وإسناد الرأس على المقعد الأمامي في الطوارئ.

المشروبات والوجبات

بإمكان الركاب طلب أي عبوة من مشروباتهم كاملة بدل صبها في كوب بلاستيكي، بحسب ما يؤكد بعض أفراد الطاقم. كما يمكن للمسافرين الحصول على وجبة إضافية إذا تبقى فائض لم يوزع، خصوصا أن كل الطعام المتبقي يُتلف بعد انتهاء الرحلة.

الهاتف المحمول خطر محتمل

إحدى أهم النصائح تتعلق بالهواتف المحمولة. ففي حال سقوط الهاتف أسفل المقعد، يجب إبلاغ الطاقم فورا، إذ إن بطاريات الليثيوم قد تشكل خطرا إذا انحشرت أو تعرضت للضغط، الأمر الذي قد يؤدي إلى حريق داخل الطائرة.

راحة إضافية للركاب

من الحيل المفيدة إمكانية طلب وصلة لتمديد حزام الأمان إذا كان ضيقا، وهي معلومة يجهلها عدد كبير من المسافرين.

برودة المقصورة

البرودة الدائمة في الطائرات ليست مصادفة، بل إجراء مقصود. فالمقصورة تُحافظ على درجة حرارة تتراوح بين 22 و24 مئوية، لكنها تبدو أقل بسبب قلة حركة الركاب. هذا يساعد على تقليل الدوخة والتخفيف من الإغماء أثناء الاضطرابات الهوائية. كما أن البرودة توازن التأثيرات الجوية في الارتفاعات العالية.

المراجعة الصامتة

أخيرا، حين يجلس المضيفون على مقاعد الطوارئ عند الإقلاع أو الهبوط، لا يكونون في استراحة، بل يقومون بما يُعرف بـ"المراجعة الصامتة"، وهي مراجعة ذهنية لإجراءات الإخلاء والطوارئ تحسبا لأي حادث.

تلك التفاصيل تكشف أن مضيفي الطيران ليسوا مجرد وجوه مبتسمة على متن الطائرة، بل حماة سلامة وخط دفاع أول في مواجهة الطوارئ، إلى جانب دورهم في ضمان راحة الركاب وتحويل الرحلة إلى تجربة أكثر أمانا ومتعة.