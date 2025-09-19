مستشفى المقاصد يشارك في يوم التغيير تحت شعار صحة أطفالنا مسؤوليتنا

مستشفى المقاصد يشارك في يوم التغيير تحت شعار صحة أطفالنا مسؤوليتنا
وأكد مدير المستشفى الدكتور بسام الشلول خلال الفعالية، أهمية حماية صحة الأطفال وتعزيز السلوكيات السليمة لدى الأسر، مشدداً على دور المجتمع في نشر الوعي الصحي وترسيخ العادات الإيجابية بين الأطفال وذويهم.
وتضمنت الفعاليات جولة للمدير العام في أقسام المستشفى ومحطات الشركات الداعمة، يرافقه رئيس قسم النسائية والتوليد الدكتور عصام الشريدة، ورئيس قسم الصيدلة الدكتورة نهى نوفل، والدكتورة دينا أبو شرارة، إضافة إلى رئيس التمريض المكلف إياد المهيرات.
وشهد اليوم سلسلة من الأنشطة التوعوية والورش التفاعلية للأهالي، إلى جانب فعاليات ترفيهية للأطفال جمعت بين المتعة والتعليم، بهدف غرس أنماط الحياة الصحية منذ الصغر وتشجيع الأسرة على تبني سلوكيات تحافظ على صحة الأبناء الجسدية والنفسية.
وفي ختام الفعالية، قدّم المستشفى الشكر للشركات الداعمة والكوادر الطبية والإدارية التي أسهمت في إنجاح هذا اليوم، مؤكداً أن التعاون والشراكة المجتمعية هما الأساس في حماية الأطفال ورعايتهم.
