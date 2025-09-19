  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مستشفى المقاصد يشارك في يوم التغيير تحت شعار صحة أطفالنا مسؤوليتنا

مستشفى المقاصد يشارك في يوم التغيير تحت شعار صحة أطفالنا مسؤوليتنا

2025-09-19 03:15:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك مستشفى المقاصد الخيرية في فعاليات يوم التغيير الثاني عشر الذي نظمه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية مؤخرا، تحت شعار "صحة أطفالنا مسؤوليتنا".


وأكد مدير المستشفى الدكتور بسام الشلول خلال الفعالية، أهمية حماية صحة الأطفال وتعزيز السلوكيات السليمة لدى الأسر، مشدداً على دور المجتمع في نشر الوعي الصحي وترسيخ العادات الإيجابية بين الأطفال وذويهم.


وتضمنت الفعاليات جولة للمدير العام في أقسام المستشفى ومحطات الشركات الداعمة، يرافقه رئيس قسم النسائية والتوليد الدكتور عصام الشريدة، ورئيس قسم الصيدلة الدكتورة نهى نوفل، والدكتورة دينا أبو شرارة، إضافة إلى رئيس التمريض المكلف إياد المهيرات.


وشهد اليوم سلسلة من الأنشطة التوعوية والورش التفاعلية للأهالي، إلى جانب فعاليات ترفيهية للأطفال جمعت بين المتعة والتعليم، بهدف غرس أنماط الحياة الصحية منذ الصغر وتشجيع الأسرة على تبني سلوكيات تحافظ على صحة الأبناء الجسدية والنفسية.


وفي ختام الفعالية، قدّم المستشفى الشكر للشركات الداعمة والكوادر الطبية والإدارية التي أسهمت في إنجاح هذا اليوم، مؤكداً أن التعاون والشراكة المجتمعية هما الأساس في حماية الأطفال ورعايتهم.

MENAFN19092025000208011052ID1110086139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث