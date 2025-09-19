القسام تبث مشاهد إيقاع آليات إسرائيلية في حقل عبوات غرب جباليا - فيديو

القسام تبث مشاهد إيقاع آليات إسرائيلية في حقل عبوات غرب جباليا - فيديو
وحسب المقطع، فإن هذه المشاهد لعملية نفذت يوم الجمعة، الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري.
وبدأ المقطع بمشاهد تجهيز وإعداد مقاتلي القسام للعبوات بينما يردد أحد هؤلاء المقاتلين الأبيات "ضلالا لهذا الموت ومنذ متى.. يخشى المنايا مريدها.. فوالله إن متنا وعشنا ولم تكن.. على ما أردناها المنايا نعيدها.. ونستعرض الأعمار خيلا أمامنا.. فلا نعتلي إلا التي نستجيدها.. الله غالب".
وأظهر المقطع بعدها مشاهد زراعة العبوات ضمن مسار مسبق للآليات، وبعدها رصد دخول الآليات ضمن حقل العبوات قبل تفجيرها لتصيب آليتين.
وكانت كتائب القسام، أعلنت عن إطلاق سلسلة عمليات تحت اسم "عصا موسى" ردا على عملية "عربات جدعون 2′′ الإسرائيلية، الهادفة لاحتلال مدينة غزة.
وقال مصدر قيادي بالقسام، في تصريح سابق للجزيرة، إن باكورة عمليات المقاومة كانت في حي الزيتون وجباليا شمالي قطاع غزة، بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عمليته العسكرية.
