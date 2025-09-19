القسام تبث مشاهد إيقاع آليات إسرائيلية في حقل عبوات غرب جباليا - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الجمعة مشاهد من إيقاع آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حقل عبوات شرق مفترق الصفطاوي، غرب معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى".



وحسب المقطع، فإن هذه المشاهد لعملية نفذت يوم الجمعة، الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري.



وبدأ المقطع بمشاهد تجهيز وإعداد مقاتلي القسام للعبوات بينما يردد أحد هؤلاء المقاتلين الأبيات "ضلالا لهذا الموت ومنذ متى.. يخشى المنايا مريدها.. فوالله إن متنا وعشنا ولم تكن.. على ما أردناها المنايا نعيدها.. ونستعرض الأعمار خيلا أمامنا.. فلا نعتلي إلا التي نستجيدها.. الله غالب".



وأظهر المقطع بعدها مشاهد زراعة العبوات ضمن مسار مسبق للآليات، وبعدها رصد دخول الآليات ضمن حقل العبوات قبل تفجيرها لتصيب آليتين.



وكانت كتائب القسام، أعلنت عن إطلاق سلسلة عمليات تحت اسم "عصا موسى" ردا على عملية "عربات جدعون 2′′ الإسرائيلية، الهادفة لاحتلال مدينة غزة.



وقال مصدر قيادي بالقسام، في تصريح سابق للجزيرة، إن باكورة عمليات المقاومة كانت في حي الزيتون وجباليا شمالي قطاع غزة، بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عمليته العسكرية.