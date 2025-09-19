ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأميركي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأميركي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حضر سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، الخميس، مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وزوجته أوشا فانس، في واشنطن بمناسبة زيارة سموهما للولايات المتحدة.
وجرى بحث علاقات الصداقة المتينة بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تطويرها، إضافة إلى مساعي استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
كسوف الشمس.. كيف تعرف ناسا الزمان والمكان بدقة مذهلة؟...
تراجع في الشعبية يدفع سموتريتش لإلغاء الانتخابات التمهيدية لحزبه...
سيتي تعلن عن إطلاق أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتعزيز الكفاءة في الإمارا...
التربية تنعى طالبة بالصف العاشر...
رئيس مجلس الوزراء المصري يصل إلى المملكة لترؤُّس وفد بلاده في اجتما...
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني خلال أعمال مؤتمر تسوية القضية الف...