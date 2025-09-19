  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأميركي

2025-09-19 03:15:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حضر سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، الخميس، مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وزوجته أوشا فانس، في واشنطن بمناسبة زيارة سموهما للولايات المتحدة.


وجرى بحث علاقات الصداقة المتينة بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تطويرها، إضافة إلى مساعي استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

