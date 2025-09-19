القنصل العام الأردني يسلم البراءة القنصلية ويُعين في دبي والإمارات الشمالية

403
القنصل العام الأردني يسلم البراءة القنصلية ويُعين في دبي والإمارات الشمالية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدم القنصل العام عمر العتوم البراءة القنصلية إلى الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية الإماراتية، وذلك خلال لقاء رسمي عقد في مكتب الوزارة بدبي.
وعُين العتوم قنصلًا عامًا للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي والإمارات الشمالية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية والتزام البلدين الشقيقين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
