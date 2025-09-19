  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
القنصل العام الأردني يسلم البراءة القنصلية ويُعين في دبي والإمارات الشمالية

2025-09-19 03:15:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدم القنصل العام عمر العتوم البراءة القنصلية إلى الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية الإماراتية، وذلك خلال لقاء رسمي عقد في مكتب الوزارة بدبي.
وعُين العتوم قنصلًا عامًا للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي والإمارات الشمالية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية والتزام البلدين الشقيقين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

