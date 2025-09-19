المدربين الأردنيين تطلق مبادرات تعزز فرص التوظيف والريادة للشباب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس جمعية المدربين الأردنيين، الدكتور يونس الخطايبة، إن الجمعية وهي تطلق مبادرتي "مهارات التوظيف" و"محطات الريادة وذكاء الأعمال"، إنما تؤكد "إيمانها بالشباب الأردني وقدرته على صناعة المستقبل".



‏‏ وأضاف: "نريد أن تكون الجمعية جسراً بين الجامعات والمعاهد وسوق العمل، بحيث يتاح للطلبة التدريب العملي الذي يرسخ ثقتهم بأنفسهم ويمنحهم أدوات التميز والمنافسة"، مشيراً أن الجيل الجديد يستحق برامج عملية تفتح أمامه أبواب العمل والإبداع وتلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي.



‏ ‏وأكد، أن هذه المبادرات تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والرامية إلى تمكين الشباب وبناء رأس مال بشري قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً، معتبرة أن الاستثمار في قدرات الأردنيين هو "الطريق الأمثل لصون مستقبل الوطن وتعزيز دوره الحضاري في المنطقة".



‏ ‏وأشار إلى أن الجمعية تأسست عام 2009 كجمعية مهنية أهلية غير ربحية، وتعكس رؤية واضحة لتأصيل مهنة التدريب ورفع كفاءتها المهنية، عبر اعتماد معايير مهنية متقدمة، وإعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة، وتنظيم المؤتمرات والورش، وتقديم الاستشارات، لافتًا إلى أن الجمعية "أصبحت اليوم مرجعية وطنية في التدريب والتنمية البشرية".



‏ ‏وأوضح الخطايبة أن الجمعية أقرت نظام تصنيف مهني للمدربين، يبدأ من "مدرب مشارك معتمد" وصولاً إلى "مدرب مهني معتمد"، مشيراً إلى أن التصنيف "يعتمد على الخبرة والمؤهل والقدرات المعرفية والمهارية، بما يضمن جودة التدريب ويحفظ حقوق الملكية الفكرية للحقائب التدريبية".



‏ ‏وتابع: "حرصنا على أن تصدر الشهادات التدريبية وفق معايير دقيقة، بحيث لا يحصل عليها إلا من استوفى شروط العضوية واعتماد الحقيبة التدريبية، والتزم بالساعات المعتمدة، وأثبت كفاءته في اجتياز البرنامج".



‏ ‏ولفت إلى أن الجمعية تعلي من شأن مبادئ الحوكمة والشفافية، إذ ينص نظامها الأساسي على آليات واضحة للانتخابات وإدارة الموارد المالية، ويحدد فئات العضوية وشروط الانتساب، بما يضمن الثقة والالتزام.



‏ ‏وكشف، أن الجمعية أسهمت منذ تأسيسها في تدريب واعتماد أكثر من ألف مدرب وخبير، واعتماد عشرات المراكز التدريبية، إلى جانب دورها الداعم في تأسيس اتحاد المدربين العرب عام 2012، ليكون منصة عربية للتكامل وتبادل الخبرات والمعايير.



‏ ‏وختم الخطايبة حديثه بالقول: "نحن على ثقة أن الشباب الأردني قادر على تحويل التحديات إلى فرص، وأن الجمعية ستظل إلى جانبهم بشراكات ومبادرات تعزز التوظيف والريادة، وتخدم مسيرة الوطن في التنمية والابتكار".